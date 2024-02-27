Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности

Признаться в своей неверности решаются единицы. "Дни.ру" рассказывают, какие сигналы помогут наверняка распознать то, что от вас пытаются так упорно скрыть.



Догадки измены в отношениях часто вызывают тревогу у любящих женщин. Как понять, что вам изменяют? Рассмотрим пять ключевых "улик" неверности.

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Одним из сигналов, указывающих на возможную измену, является резкое изменение поведения мужчины. Если раньше он был внимателен, заботлив, а теперь стал холодным, безразличным или даже агрессивным, это может говорить о том, что его чувства охладели.

ЗАМКНУТОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА В ОБЩЕНИИ

Сильный пол может отказываться от разговоров, стараясь избегать тем, связанных с отношениями и существующими проблемами. Вместо этого они могут проявлять интерес к социальным сетям или другим видам виртуального общения.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИНТЕРЕСЫ

Если мужчина внезапно приобрел новые привычки, интересы или хобби, особенно если эти изменения непохожи на его предыдущие предпочтения, это может быть признаком попытки скрыть измену. Он может начать тренироваться в спортзале или проводить больше времени с друзьями, предварительно уведомив вас о своих новых "занятиях".

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ

Что означает, если прежняя ваша половая жизнь была регулярной, а теперь мужчина испытывает сниженный интерес к сексу или, наоборот, начинает проявлять ранее нехарактерные излишнюю активность и эксперименты? Это может свидетельствовать о возможной измене и совершенствовании "навыков" на стороне.

ПОСТОЯННО ГДЕ-ТО ПРОПАДАЕТ / НЕСВОЙСТВЕННАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ

Пятая "улика" неверности — страх быть "обнаруженным". Если мужчина начал часто отсутствовать дома, не давая внятных объяснений о своем местонахождении, или же проявляет излишнюю настороженность, например, поменял пароль на телефоне, ноутбуке, не дает к ним доступ, то это может говорить о скрытых отношениях.