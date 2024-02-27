Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Вторник 27 февраля

16:39Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие! 16:11Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности 16:07Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут 15:29Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц 15:27Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах 14:53Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 14:20Рецепт для САМЫХ ленивых на 15 минут – паста "Мак энд чиз" 14:04Сказочное Бали у вас дома / Готовим тушеную свиную шею в индонезийском стиле 13:48"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 13:37Этот простой рецепт поможет вам наладить отношения с тещей / Фрикадельки из индейки в сметанном соусе 13:21Этот рецепт растопит сердце твоей бывшей / Готовим панкейки с арахисовой пастой 12:38Этим знакам зодиака крупно не повезет в марте – предупреждаем, кому нужно быть осторожнее 12:32Тест: Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN 12:22Волочкова призналась, что не готова больше рожать 12:21Подольская высказалась о разительных переменах во внешности вернувшегося Киркорова 11:58Резкая потеря красоты: три критические ошибки современной женщины 11:43Эпатажный шоумен Гоген Солнцев намекнул на рождение ребенка. Фото 11:33Миф или реальность: разбираем самые распространенные заблуждения о SPA 11:05"Раны были серьезными": Лолите понадобилась медицинская помощь 10:15ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку 09:54Киевлянка Клара Новикова после дикого скандала убрала флаг Незалежной 09:34Как начать новые отношения после тяжелого разрыва: советы и рекомендации 09:05Адвокат Жорин рассказал о тревожном звонке от Алибасова перед его госпитализацией 09:04Пугачеву настигнет возмездие – певицу хотят жестко наказать в России 08:55Топ-5 причин, почему волосы секутся и выпадают / Устраняем проблему 08:13Как снимали фильм "Союз спасения" / Интересные факты о фильме / Что думает о своей работе Эрнст 08:02Это ШОК! Развод и дети Ольги Бузовой: что впереди у поющей телеведущей 07:22Умер народный артист Эрнст Романов: почему он навсегда останется в памяти зрителей 06:48Вы будете в ШОКЕ/ Раскрыта тайна бессонницы / Сомнологи перестали скрывать правду 06:09Предупреждаю ВСЕХ! Вот что НЕЛЬЗЯ делать 27 февраля / народные приметы от бабушки 05:53Тест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту 03:37На что обратить внимание в дате рождения при найме на работу 01:56Рецепт котлет по-киевски / Хозяйкам на заметку! /Подруга была в шоке, когда узнала секретный ингредиент 01:26Шоколад во время диеты: Можно? Нужно! 00:56Пять продуктов для здоровья мозга: это есть на кухне у каждого 00:20Пять плохих идей для детского праздника 00:15Раскрыты четыре простых способа стать счастливее уже сегодня 23:14МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО 21:06Тест: типичный ли вы Лев? 20:18ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас 18:42"Рухнула и ударилась головой": новый взлет популярности Иды Галич после инцидента 17:26Гороскоп на 26 февраля – 3 марта для водных знаков зодиака от Анны Семенович 17:19Тест для настоящих театралов: пройдет только знаток искусства 17:16SHAMAN исполнил мечту слесаря из провинции – что произошло за кулисами? 17:16Хотите завести собаку? Выбираем питомца по размеру 15:39Москвичи, держитесь! Стало известно, что снег в столице не растает даже в марте 14:57Прикованный к больничной койке Алибасов рвется из больницы домой 14:14Панда Катюша пытается увильнуть от ласки родительницы – видео 14:05Насколько вы погружены в российский шоу-бизнес? Проходим тест про звезд! 13:56Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности

Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности
83

Признаться в своей неверности решаются единицы. "Дни.ру" рассказывают, какие сигналы помогут наверняка распознать то, что от вас пытаются так упорно скрыть.

Догадки измены в отношениях часто вызывают тревогу у любящих женщин. Как понять, что вам изменяют? Рассмотрим пять ключевых "улик" неверности.

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Одним из сигналов, указывающих на возможную измену, является резкое изменение поведения мужчины. Если раньше он был внимателен, заботлив, а теперь стал холодным, безразличным или даже агрессивным, это может говорить о том, что его чувства охладели.

ЗАМКНУТОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА В ОБЩЕНИИ

Сильный пол может отказываться от разговоров, стараясь избегать тем, связанных с отношениями и существующими проблемами. Вместо этого они могут проявлять интерес к социальным сетям или другим видам виртуального общения.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИНТЕРЕСЫ

Если мужчина внезапно приобрел новые привычки, интересы или хобби, особенно если эти изменения непохожи на его предыдущие предпочтения, это может быть признаком попытки скрыть измену. Он может начать тренироваться в спортзале или проводить больше времени с друзьями, предварительно уведомив вас о своих новых "занятиях".

Угрозы в семье. Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / www.globallookpress.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ

Что означает, если прежняя ваша половая жизнь была регулярной, а теперь мужчина испытывает сниженный интерес к сексу или, наоборот, начинает проявлять ранее нехарактерные излишнюю активность и эксперименты? Это может свидетельствовать о возможной измене и совершенствовании "навыков" на стороне.

ПОСТОЯННО ГДЕ-ТО ПРОПАДАЕТ / НЕСВОЙСТВЕННАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ

Пятая "улика" неверности — страх быть "обнаруженным". Если мужчина начал часто отсутствовать дома, не давая внятных объяснений о своем местонахождении, или же проявляет излишнюю настороженность, например, поменял пароль на телефоне, ноутбуке, не дает к ним доступ, то это может говорить о скрытых отношениях.

Конечно, вышеперечисленные "улики" не дают 100% гарантии, что мужчина действительно изменяет. Следует откровенно поговорить с партнером, чтобы понять, что происходит в действительности. Помните, что взаимное доверие и открытость — основа здоровых отношений.

27 февраля 2024, 16:11
Любовная пара. Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Как пережить измену мужчины? / Как жить после предательства любимого?

6 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию

 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

Тест: Какой ты персонаж из российского шоу-бизнеса?

Тест: Какой ты персонаж из российского шоу-бизнеса?
Ты когда-нибудь задумывался, кто ты из звезд российской эстрады? Пройди этот тест и узнай, кто из знаменитостей российского шоу-бизнеса тебе наиболее близок по духу! Вопрос 1: Что для тебя важнее всего в жизни?– A) Творчество и самовыражение – B) Семья и друзья – C) Слава и признание – D) Путешествия и новые впечатления Вопрос 2: Как ты проводишь свободное время? – A) Занимаюсь любимым хобби – B) Встречаюсь с близкими – C) Работаю над своим имиджем – D) Исследую новые места Вопрос 3: Как бы ты описал свой стиль? – A) Неповторимый и яркий – B) Классический и утонченный – C) Модный и трендовый – D) Удобный и практичный Вопрос 4: Какое твое главное качество? – A) Творческий подход – B) Верность и преданность – C) Честолюбие и уверенность – D) Любознательность и открытость миру Вопрос 5: Как ты относишься к конфликтам? – A) Избегаю, предпочитаю творческое решение – B) Стараюсь разрешить, сохраняя отношения – C) Не боюсь столкновений, если это принесет пользу моей карьере – D) Избегаю, предпочитаю путешествовать и изучать новое Результаты: Большинство A: Ты – Алла Пугачева.

Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие!

Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие!
Пожалуй, одним из любимых блюд многих является борщ. Однако далеко не у каждой хозяйке получается приготовить его действительно вкусно. Постный борщ – это не только вариация знаменитого супа для тех, кто соблюдает пост или предпочитает вегетарианскую кухню, но и возможность открыть для себя новые грани привычных вкусов.

Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут

Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут
Если вам сложно заставить себя навести порядок дома, попробуйте воспользоваться этими советами. С ними вы станете чемпионом по экспресс-уборке. Итак, времени, как всегда, мало на бытовые дела.

Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц

Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц
У многих смысл совсем иной, чем кажется. Да про продолжение не все слышали. Коротка речь и ясна – оттого и прекрасна.

Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах

Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах
Далеко не все владельцы собак знают, что воспитание и дрессировка – не одно и тоже. В чем же разница? Многие опытные кинологи настоятельно рекомендуют владельцам собак различать такие понятия, как дрессировка и воспитание.

Выбор читателей

26/02ПндТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 25/02ВскТест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 27/02ВтрМощный заслон от тройной эпидемии 25/02ВскКороля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 26/02ПндЭто не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы 26/02ПндПозорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе