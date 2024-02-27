Рецепт для САМЫХ ленивых на 15 минут – паста "Мак энд чиз"

Чтобы приготовить традиционное американское блюдо "Мак энд чиз" не обязательно несколько часов проводить у плиты. Более того, вам даже не потребуется пачкать всю посуду в доме. Редакция "Дни.ру" делится с любимыми читателями простым рецептом, который подойдет даже для самых ленивых. Вы легко справитесь с ним за 15 минут.
Список необходимых ингредиентов для приготовления американской пасты "Мак энд чиз":
200 г. макарон
400-500 мл. молока
100 г. твердого сыра
100 г. мягкого крем-сыра
Соль/перец (на свое усмотрение)
В американскую пасту "Мак энд чиз" позволяется добавить пасту из томатов, отварную или запеченную в духовке курицу, а также любимые сосиски.
1. Для начала натрите твердый сыр на крупной стороне терки. Далее возьмите углубленную форму для запекания и поместите в нее крем-сыр и макаронные изделия (они должны быть сухими!). После влейте к ингредиентам молоко. Необходимо, чтобы оно полностью покрывало макаронные изделия.
2. После этого посыпьте блюдо натертым ранее сыром, добавьте соль и перец по вкусу. Отправляйте изделие в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 30 минут. Перед подачей на стол пасту "Мак энд чиз" следует хорошенько перемешать. Блюдо готово. Приятного аппетита!