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Сказочное Бали у вас дома / Готовим тушеную свиную шею в индонезийском стиле

Сказочное Бали у вас дома / Готовим тушеную свиную шею в индонезийском стиле
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"Дни.ру" делятся рецептом тушеной свиной шеи в индонезийском стиле. После тушения с кокосовым молоком мясо будет мягким и сочным.

Тушеная свиная шея в индонезийском стиле — это невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое покорит сердца всех любителей кулинарии. Привычные ингредиенты переплетаются с традиционными специями, создавая неповторимые гастрономические ощущения.

Для начала необходимо приготовить маринад. В большой миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, коричневый сахар, свежий имбирь, чеснок, молотый перец и порошок карри. Необходимо перемешать все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились и придали свиной шее мясной нежности.

Затем возьмите свиную шею и нарежьте ее на куски среднего размера. После этого поместите мясо в маринад и оставьте на несколько часов или лучше на ночь в холодильнике.

Зеленая тайская паста карри в миске с перцем чили. Фото: Jurgen Pfeiffer / imagebroker.com / www.globallookpress.com

Далее, разогрейте кастрюлю на среднем огне. Добавьте масло и обжарьте маринованную свиную шею до золотистой корочки. Убедитесь, что мясо прожарилось со всех сторон!

Затем в ту же кастрюлю добавьте нарезанный картофель, морковь и лук. Обжаривайте овощи до мягкости.

После этого положите тушеную свиную шею обратно в кастрюлю с овощами и перемешайте все ингредиенты вместе. Залейте блюдо кокосовым молоком и накройте крышкой. Тушите свиную шею на медленном огне примерно 1,5-2 часа, чтобы мясо стало нежным и сочным.

Когда блюдо готово, подайте его с вареным белым рисом. Вы можете украсить тушеную свиную шею в индонезийском стиле свежими зеленью и лимонными ломтиками для яркости. Уверяем, уже после первого кусочка сказочное Бали окажется на пороге вашего дома!

27 февраля 2024, 14:04
Кусок сырой свинины на разделочной доске с помидорами, специями и розмарином. Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Впервые на Бали: впечатления и полезные советы от опытной путешественницы

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой
Фото: из личного архива Татьяны Тереховой
Фото: из личного архива Татьяны Тереховой
Фото: из личного архива Татьяны Тереховой
Фото: из личного архива Татьяны Тереховой
Фото: из личного архива Татьяны Тереховой
Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

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