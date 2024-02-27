Этот простой рецепт поможет вам наладить отношения с тещей / Фрикадельки из индейки в сметанном соусе

Если не знаете, что приготовить на ужин к приходу тещи, то вот вам простой рецепт вкуснейших фрикаделек. Мясные шарики из духовки прекрасно сочетаются с нежным сметанным соусом.

Фрикадельки из индейки в сметанном соусе – отличное решение для любящих свою семью хозяек. Приготовить это блюдо легче простого, а польза от него колоссальная. Мясо индейки, как известно, является диетическим продуктом, поэтому редакция "Дни.ру" советует вам повторить данный рецепт на ужин.

Список необходимых продуктов

Для фрикаделек вам понадобится:

450-500 г. рубленного фарша из индейки

1 репчатый лук

2 зубчика чеснока

1 яйцо

50 г. сухарей для панировки

1 ст. ложка вустерского соуса

Соль/перец/сушеная петрушка (по вкусу)

1/4 ч. ложки мускатного ореха

Для сметанного соуса вам понадобится:

60-70 г. сметаны

3 ст. ложки пшеничной муки

400 мл. бульона из курицы (можно использовать овощной)

1 ст. ложка вустерского соуса

Соль/перец (по вкусу)

1. Мелко нарежьте репчатый лук и отправьте его на хорошо разогретую сковороду. Далее чеснок пропустите через пресс и обжарьте ингредиенты вместе до появления легкой румяной корочки. Переместите содержимое сковороды в отдельную емкость с фаршем и добавьте туда слегка взбитое яйцо. Хорошо перемешайте.

Фото: Freepik.com

2. Далее отправляйте в миску остальные ингредиенты из списка для фрикаделек. Сформируйте шарики и поместите их в форму для запекания. Смело отправляйте изделие в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут.

Фото: Freepik.com

3. Для соуса смешайте в миске пшеничную муку и бульон. Главное, чтобы в изделии не было комочков. После влейте полученную смесь на сковороду и добавьте соль, перец и вустерский соус. Хорошо помешивая соус, доведите его до кипения, а после добавьте сметану.

4. Поместите готовые фрикадельки в соус и прикройте сковороду крышкой. Оставьте блюдо на среднем огне на 10 – 15 минут. Фрикадельки из индейки в сметанном соусе готовы. Приятного аппетита!