"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года, в марте 2020 у них родился сын.

Знамений российский юморист Евгений Петросян лишь официально был женат пять раз. Первая супруга народного артиста погибла в аварии в 1960-х, когда их общая дочь была совсем маленькой. Второй раз основатель театра "Кривое зеркало" обзавелся наследником лишь в 2020 году.

Тогда же у звезды юмора родился правнук. А нынешняя супруга сатирика Татьяна Брухунова годится ему во внучки. Артисту – 78 лет, его жене – 34 года. Разница в возрасте очень сильно смущает поклонников Евгения Петросяна.

Злые языки утверждают, мол Татьяна Брухунова разрушила брак звезды с Еленой Степаненко. Они же настаивают, что Евгений Петросян интересует свою пятую жену не как мужчина, а как кошелек с деньгами.

Недавнее странное поведение Татьяны Брухуновой вновь заставило публику задуматься о неладном. Пока юморист лежал в реанимации с переломом и готовился к операции, его супруга отдыха в Китае.

Евгений Петросян успешно перенес хирургическое вмешательство, после чего был выписан долечиваться дома. Однако Татьяна Брухунова вместо кадров с мужем вновь заваливает социальные сети снимками с театров и музеев.

Давеча она подлилась трагической историей, которая вызвала шок. "Умерла в 34 года", – рассказал Татьяна Брухунова о теще Николая II. Будущей жене императора Александре Федоровне тогда было всего 12 лет. И как тут не вспомнить о первой супруге Евгения Петросяна?