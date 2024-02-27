Этот рецепт растопит сердце твоей бывшей / Готовим панкейки с арахисовой пастой

Приготовьте знаменитые американские блинчики – панкейки. Как правило, это блюдо подается на завтрак с различными сладкими соусами, шоколадом, ягодами, кленовым сиропом, в нашем рецепте – с арахисовой пастой и медом.

Готовка является замечательным способом проявления любви и заботы о тех, кого мы любим! И если твое сердце до сих пор горит огнем незавершенной истории с бывшей половинкой, то "Дни.ру" знают как помочь. Делимся рецептом, который точно растопит сердце твоей бывшей — панкейки с арахисовой пастой.

Чтобы приготовить ароматные панкейки, нам понадобятся следующие ингредиенты:

1/2 чашки муки;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1/2 чайной ложки соды;

1/4 чайной ложки соли;

1 яйцо;

1/4 чашки молока;

растительное масло;

2 столовые ложки арахисовой пасты;

2 столовые ложки меда.







Давай приготовим панкейки с арахисовой пастой! "Дни.ру" подготовили пошаговый рецепт:

1. В большой миске смешай муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Это будет основа панкейков;

2. В отдельной миске взбей яйцо. Добавь молоко, растительное масло, арахисовую пасту и хорошо перемешай;

3. Влей смесь с яйцом и молоком в основу, постоянно помешивая, чтобы получилось однородное тесто. Убедись, что все ингредиенты хорошо перемешались;

4. Подогрей сковороду на умеренном огне и смажь ее небольшим количеством растительного масла. Затем выложи на сковороду порцию теста размером примерно с половину ладони. Жарь панкейк с арахисовой пастой до золотистого цвета с каждой стороны, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны;

5. Для соуса смешай 2 столовые ложки арахисовой пасты, 2 столовые ложки меда и столовую ложку горячей воды. Соус будет служить дополнением к панкейкам;

6. Когда панкейки будут готовы, положи их на тарелку и щедро полей арахисово-медовым соусом. Тающая во рту арахисовая паста, сочетающаяся с медом, дарит незабываемый вкус. Приятного аппетита и удачи в амурных делах!