В течение нескольких лет Лидия Чистякова успешно переносила эксперименты, связанные с ее физическим видом. Проверки на прочность выдавали предсказуемый эффект. Однако новый внеплановый опыт в стенах банка сбил прогрессирующую статистику.
Какие испытания произошли с 16-летней Лидией?
Дочь Глюкозы развернулась на угловой скорости и столкнулась лбом с вертикальной поверхностью стеклянной двери.
"Было больно и стыдно", – передала сигнал испытуемая в результате инцидента.
Под напряжением Лидия Чистякова проявила эмоциональную реакцию в виде слез. Срочную реабилитацию обеспечила одна деталь — принятие пищи в виде шаурмы.
Вывод: Удар дочери Глюкозы об стеклянную дверь мог привести к физическим и психологическим последствиям, требующим медицинского вмешательства. Однако эксперимент с шаурмой указывает на возможное использование пищи как экстренного метода восстановления.