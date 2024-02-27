Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Вторник 27 февраля

21:32"Больно и стыдно": срочную реабилитацию дочки Глюкозы обеспечила одна деталь 20:49Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт! 20:26Как отметить Масленицу в 2024 году современно, сохраняя традиции предков | 5 советов 19:38Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня! 19:21Боремся с хандрой после затяжной и холодной зимы / 10 эффективных способов поднять себе настроение 18:57Оригинальные открытки и поздравления с 8 марта! / Порадуй самую дорогую женщину 18:38Тест: Найди свое коронное блюдо и раскрой кулинарный талант! 18:33На ТНТ задумали еще один ремейк советского фильма! Прежде чем узнать, попробуйте угадать, о каком фильме речь! 17:59Ого! Вот как Шаляпин выглядел до романов с пенсионерками! / Такой милый мальчик 17:37Добавьте эту популярную жидкость в цветы, и они расцветут! Только сами не пейте! 17:18Спина скажет спасибо! Избавляемся от боли с помощью этих упражнений / Хватит откладывать на потом 17:00Тест: Какой ты персонаж из российского шоу-бизнеса? 16:39Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие! 16:11Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности 16:07Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут 15:29Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц 15:27Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах 14:53Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 14:20Рецепт для САМЫХ ленивых на 15 минут – паста "Мак энд чиз" 14:04Сказочное Бали у вас дома / Готовим тушеную свиную шею в индонезийском стиле 13:48"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 13:37Этот простой рецепт поможет вам наладить отношения с тещей / Фрикадельки из индейки в сметанном соусе 13:21Этот рецепт растопит сердце твоей бывшей / Готовим панкейки с арахисовой пастой 12:38Этим знакам зодиака крупно не повезет в марте – предупреждаем, кому нужно быть осторожнее 12:32Тест: Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN 12:22Волочкова призналась, что не готова больше рожать 12:21Подольская высказалась о разительных переменах во внешности вернувшегося Киркорова 11:58Резкая потеря красоты: три критические ошибки современной женщины 11:43Эпатажный шоумен Гоген Солнцев намекнул на рождение ребенка. Фото 11:33Миф или реальность: разбираем самые распространенные заблуждения о SPA 11:05"Раны были серьезными": Лолите понадобилась медицинская помощь 10:15ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку 09:54Киевлянка Клара Новикова после дикого скандала убрала флаг Незалежной 09:34Как начать новые отношения после тяжелого разрыва: советы и рекомендации 09:05Адвокат Жорин рассказал о тревожном звонке от Алибасова перед его госпитализацией 09:04Пугачеву настигнет возмездие – певицу хотят жестко наказать в России 08:55Топ-5 причин, почему волосы секутся и выпадают / Устраняем проблему 08:13Как снимали фильм "Союз спасения" / Интересные факты о фильме / Что думает о своей работе Эрнст 08:02Это ШОК! Развод и дети Ольги Бузовой: что впереди у поющей телеведущей 07:22Умер народный артист Эрнст Романов: почему он навсегда останется в памяти зрителей 06:48Вы будете в ШОКЕ/ Раскрыта тайна бессонницы / Сомнологи перестали скрывать правду 06:09Предупреждаю ВСЕХ! Вот что НЕЛЬЗЯ делать 27 февраля / народные приметы от бабушки 05:53Тест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту 03:37На что обратить внимание в дате рождения при найме на работу 01:56Рецепт котлет по-киевски / Хозяйкам на заметку! /Подруга была в шоке, когда узнала секретный ингредиент 01:26Шоколад во время диеты: Можно? Нужно! 00:56Пять продуктов для здоровья мозга: это есть на кухне у каждого 00:20Пять плохих идей для детского праздника 00:15Раскрыты четыре простых способа стать счастливее уже сегодня 23:14МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Больно и стыдно": срочную реабилитацию дочки Глюкозы обеспечила одна деталь

"Больно и стыдно": срочную реабилитацию дочки Глюкозы обеспечила одна деталь
1

Инцидент произошел 26 февраля 2024 года. "Дни.ру" приводят подробности состояния 16-летней Лидией Чистяковой.

В течение нескольких лет Лидия Чистякова успешно переносила эксперименты, связанные с ее физическим видом. Проверки на прочность выдавали предсказуемый эффект. Однако новый внеплановый опыт в стенах банка сбил прогрессирующую статистику.

Какие испытания произошли с 16-летней Лидией?

Дочь Глюкозы развернулась на угловой скорости и столкнулась лбом с вертикальной поверхностью стеклянной двери.

"Было больно и стыдно", – передала сигнал испытуемая в результате инцидента.

Под напряжением Лидия Чистякова проявила эмоциональную реакцию в виде слез. Срочную реабилитацию обеспечила одна деталь — принятие пищи в виде шаурмы.

Вывод: Удар дочери Глюкозы об стеклянную дверь мог привести к физическим и психологическим последствиям, требующим медицинского вмешательства. Однако эксперимент с шаурмой указывает на возможное использование пищи как экстренного метода восстановления.

27 февраля 2024, 21:32
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

По теме

16-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой

Парень снял напряжение с дочкой Глюкозы в салоне авто: Не постеснялся заснять

Три причины увеличить в рационе количество продуктов с клетчаткой
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт!

Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт!
Предупреждаем: после чаепития с этими вкуснейшими коржиками вам потребуется снова их готовить – разлетятся на "ура"! Эти сметанные коржики могут стать маленькой семейной традицией.

Как отметить Масленицу в 2024 году современно, сохраняя традиции предков | 5 советов

Как отметить Масленицу в 2024 году современно, сохраняя традиции предков | 5 советов
Масленица в 2024 году пройдет с 11 по 17 марта. Масленица — это уникальный праздник, который отмечается в России и некоторых других странах с давних времен.

Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня!

Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня!
Популярная телеведущая привела в пример Ольгу Бузову. Очевидно, потрясения в личной жизни Виктории Бони дали о себе знать. Виктория Боня в откровенном интервью призналась, что достижения ее коллеги по цеху вызывают у нее самую настоящую зависть.

Боремся с хандрой после затяжной и холодной зимы / 10 эффективных способов поднять себе настроение

Боремся с хандрой после затяжной и холодной зимы / 10 эффективных способов поднять себе настроение
Борьба с хандрой после затяжной и холодной зимы требует комплексного подхода, включающего изменения в образе жизни, питании и мышлении. Вот несколько эффективных способов поднять себе настроение и встретить весну с новыми силами: 1.

Оригинальные открытки и поздравления с 8 марта! / Порадуй самую дорогую женщину

Оригинальные открытки и поздравления с 8 марта! / Порадуй самую дорогую женщину
Что делать, когда нужно быстро составить поздравление? Мы подготовили для вас несколько вариантов текстов и открыток. Первый праздник весны наполнен цветами и радостными эмоциями.

Выбор читателей

26/02ПндТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 27/02ВтрМощный заслон от тройной эпидемии 27/02Втр"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 27/02ВтрТест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту 26/02ПндЭто не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы 26/02ПндПозорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе