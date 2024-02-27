Клара Новикова родилась в Киеве и до сих пор пор поддерживает с ним связь. Правда, приходится это делать осторожнее.

Клара Герцер родилась в городе Киеве в семье Бориса Зиновьевича и Симы Симховны. Новиковой она станет лишь после того как выйдет замуж за музыканта Кировоградской консерватории Бориса Новикова.

Сегодня 77-летняя Клара Новикова живет и зарабатывает в Москве. Но о своих корнях не забывает. Тем более, в Незалежной у нее остается много друзей. "Я с ними дружу до сегодняшнего дня, – призналась артистка на концерте в Москве. – Хотя это порой непросто".

Но вот сама она уезжать из кормящей ее России не планирует. "Потому что здесь мое все, – объяснила Новикова. – Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать".

Стоит напомнить, что недавно ей пришлось оправдываться за появление жовто-блакитного флага на своем выступлении. В ноябре прошлого года Клара Борисовна давала концерт в столичном зале "Мюзик-холл". О детстве и юности она рассказывала на фоне задника с огромной фотографией киевской улицы и висящего на ней желто-синего полотнища. Тогда был дикий скандал, даже звучали призывы проверить Новикову на финансирование ВСУ. В итоге артистка убрала вражеский нашей державе флаг и на концертах решила его не показывать. От греха подальше.