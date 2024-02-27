ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку

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Лента новостей

Вторник 27 февраля

10:15ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку 09:54Киевлянка Клара Новикова после дикого скандала убрала флаг Незалежной 09:34Как начать новые отношения после тяжелого разрыва: советы и рекомендации 09:05Адвокат Жорин рассказал о тревожном звонке от Алибасова перед его госпитализацией 09:04Пугачеву настигнет возмездие – певицу хотят жестко наказать в России 08:55Топ-5 причин, почему волосы секутся и выпадают / Устраняем проблему 08:13Как снимали фильм "Союз спасения" / Интересные факты о фильме / Что думает о своей работе Эрнст 08:02Это ШОК! Развод и дети Ольги Бузовой: что впереди у поющей телеведущей 07:22Умер народный артист Эрнст Романов: почему он навсегда останется в памяти зрителей 06:48Вы будете в ШОКЕ/ Раскрыта тайна бессонницы / Сомнологи перестали скрывать правду 06:09Предупреждаю ВСЕХ! Вот что НЕЛЬЗЯ делать 27 февраля / народные приметы от бабушки 05:53Тест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту 03:37На что обратить внимание в дате рождения при найме на работу 01:56Рецепт котлет по-киевски / Хозяйкам на заметку! /Подруга была в шоке, когда узнала секретный ингредиент 01:26Шоколад во время диеты: Можно? Нужно! 00:56Пять продуктов для здоровья мозга: это есть на кухне у каждого 00:20Пять плохих идей для детского праздника 00:15Раскрыты четыре простых способа стать счастливее уже сегодня 23:14МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО 21:06Тест: типичный ли вы Лев? 20:18ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас 18:42"Рухнула и ударилась головой": новый взлет популярности Иды Галич после инцидента 17:26Гороскоп на 26 февраля – 3 марта для водных знаков зодиака от Анны Семенович 17:19Тест для настоящих театралов: пройдет только знаток искусства 17:16SHAMAN исполнил мечту слесаря из провинции – что произошло за кулисами? 17:16Хотите завести собаку? Выбираем питомца по размеру 15:39Москвичи, держитесь! Стало известно, что снег в столице не растает даже в марте 14:57Прикованный к больничной койке Алибасов рвется из больницы домой 14:14Панда Катюша пытается увильнуть от ласки родительницы – видео 14:05Насколько вы погружены в российский шоу-бизнес? Проходим тест про звезд! 13:56Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид 13:47Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе 13:27"Я купила!": Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие 12:49Худеем к весне без диет: 4 совета для стройности 12:49Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 12:33"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины 12:26Сам себе дизайнер: как с помощью ваз для цветов сделать интерьер квартиры стильным 12:00Как научиться принимать правильные решения? Научная методика 11:59Берлинале-2024: стали известны победители ежегодного кинофестиваля 11:49Привет из 90-х: 4 стильные идеи для создания образов с юбкой-шортами 11:18Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши 11:03Это не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы 11:02Как легко снять акриловый лак с ногтей в домашних условиях? Советы специалистов 10:41Дважды в одну реку: можно ли построить любовь с бывшим партнером? 10:38Любовный кризис: подборка книг для тех, чьи отношения столкнулись с проблемами 10:31Клявер впервые рассказал про отношения родных и усыновленных детей от разных жен 10:20Как отмененным в России звездам заслужить прощения – Кеосаян предложил способ 10:05"Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми": Воля высказался о возвращении "Фабрики звезд" 09:39Звезда "Физрука" Вахрушев разочаровался в Кологривом после его неэтичных слов о коллегах 09:17"Ощущение безысходности": серьезно травмированный Фомин увидел собственную кость
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ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку

ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку
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Считаете себя грамотным человеком? Значит вы наверняка разбираетесь, какую приставку ставить: ПРИ или ПРЕ. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания по русскому языку!

Порой даже очень грамотный человек может запутаться, решая, какую приставку нужно написать: ПРИ или ПРЕ. На самом деле практически во всех случаях это регулируется довольно простым, но объемным правилом из учебника русского языка.

А вы хорошо помните школьный курс или, быть может, только осваиваете его? Пройдите тест от "Дни.ру", чтобы проверить свои знания! Вас ждет 12 слов на ПРИ или ПРЕ. Какую приставку выбрать, думайте внимательно. Желаем удачи!


1. Известный певец пр...будет в Россию на следующей неделе

2. Пр...сел отдохнуть после выступления

3. Его пр...лестный голос покорил слушателей

4. Мы включили пр...емник, чтобы послушать песни

5. Артист пр...открыл завесу тайн

6. Он пр...ступил закон в прошлом

7. Публика пр...бывает в недоумении

8. Народ пр...зирает поющих под фонограмму

9. Оператор пр...ступил к настройке камер

10. Стало известно имя его пр...емника на эстраде

11. Концерт прошел в пр...морском городе

12. Охрана пр...градила путь фанатам звезды


Правильные ответы на тест: 1 – прибудет, 2 – присел, 3 – прелестный, 4 – приемник, 5 – приоткрыл, 6 – преступил, 7 – пребывает, 8 – презирает, 9 – приступил, 10 – преемника, 11 – приморском, 12 – преградила.

Кстати, специально для любителей русского языка "Дни.ру" подготовили тест на ударения в словах. Попробуйте свои силы!

27 февраля 2024, 10:15
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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