ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку

Считаете себя грамотным человеком? Значит вы наверняка разбираетесь, какую приставку ставить: ПРИ или ПРЕ. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания по русскому языку!

Порой даже очень грамотный человек может запутаться, решая, какую приставку нужно написать: ПРИ или ПРЕ. На самом деле практически во всех случаях это регулируется довольно простым, но объемным правилом из учебника русского языка.

А вы хорошо помните школьный курс или, быть может, только осваиваете его? Пройдите тест от "Дни.ру", чтобы проверить свои знания! Вас ждет 12 слов на ПРИ или ПРЕ. Какую приставку выбрать, думайте внимательно. Желаем удачи!





1. Известный певец пр...будет в Россию на следующей неделе

2. Пр...сел отдохнуть после выступления

3. Его пр...лестный голос покорил слушателей

4. Мы включили пр...емник, чтобы послушать песни

5. Артист пр...открыл завесу тайн

6. Он пр...ступил закон в прошлом

7. Публика пр...бывает в недоумении

8. Народ пр...зирает поющих под фонограмму

9. Оператор пр...ступил к настройке камер

10. Стало известно имя его пр...емника на эстраде

11. Концерт прошел в пр...морском городе

12. Охрана пр...градила путь фанатам звезды





Правильные ответы на тест: 1 – прибудет, 2 – присел, 3 – прелестный, 4 – приемник, 5 – приоткрыл, 6 – преступил, 7 – пребывает, 8 – презирает, 9 – приступил, 10 – преемника, 11 – приморском, 12 – преградила.

Кстати, специально для любителей русского языка "Дни.ру" подготовили тест на ударения в словах. Попробуйте свои силы!

