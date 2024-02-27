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Вторник 27 февраля

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Топ-5 причин, почему волосы секутся и выпадают / Устраняем проблему

Топ-5 причин, почему волосы секутся и выпадают / Устраняем проблему
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Выпадение волос – распространенное явление, с которым сталкиваются многие люди, независимо от возраста и пола. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев мы можем контролировать эту проблему.

Волосы — одна из самых привлекательных черт нашей внешности. Они придают нам индивидуальность и стиль. И вот топ-5 причин, почему волосы секутся, выпадают и как это предотвратить.

СТРЕСС

Современная жизнь часто подвергает нас стрессу, который может негативно сказываться на нашем здоровье в целом. Продолжительный стресс может привести к нарушению цикла роста волос, вызывать их выпадение, а также стимулировать появление преждевременной седины.

ДОЛГО НОСИТЕ ТУГИЕ ПРИЧЕСКИ

Многие из нас любят экспериментировать с прическами, однако ношение чрезмерно тугих причесок, таких как хвосты или косы, может оказывать излишнее напряжение на корни волос. Это может привести к истончению волос и их ломкости, и в конечном итоге способствовать их выпадению.

ЧАСТО ДЕЛАЕТЕ ГОРЯЧУЮ УКЛАДКУ

Постоянное воздействие высокой температуры на ваши волосы может ослабить их структуру, что приведет к их истощению и выпадению. Это не означает, что вы должны отказаться от горячей укладки полностью, просто старайтесь использовать ее с умеренностью и всегда применяйте защитные средства для волос.

Молодая модель. Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press / www.globallookpress.com

РАСЧЕСЫВАЕТЕ МОКРЫЕ ВОЛОСЫ

Многие из нас привыкли расчесывать волосы сразу после мытья, но это может стать причиной их ломкости и утраты плотности. Рекомендуется подождать, пока волосы подсохнут или использовать гребень с широкими зубьями, чтобы избежать лишней нагрузки на волосы.

ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ

Рацион играет важную роль в здоровье волос. Недостаток определенных питательных веществ, таких как железо, цинк, биотин и витамины A, С и Е, может привести к облысению и выпадению волос. Следует обращать внимание на свой рацион и включать в него пищу, богатую необходимыми питательными веществами, такую как овощи, фрукты, орехи, рыба и мясо.

27 февраля 2024, 08:55
Молодая девушка. Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press / www.globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте

Кайли Дженнер: Фото: Ik Aldama / Ik Aldama / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: Mayer/face to face / Mayer / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: AdMedia / AdMedia / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: AUG/face to face / AUG/face to face / www.globallookpress.com

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