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Как снимали фильм "Союз спасения" / Интересные факты о фильме / Что думает о своей работе Эрнст

Как снимали фильм "Союз спасения" / Интересные факты о фильме / Что думает о своей работе Эрнст
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Военно-драматическая лента стала настоящим событием в отечественном кино. Рассказываем, как снимали исторический шедевр и почему создатели уверены, что у них все получилось.

Премьера фильма "Союз спасения" собрала сотни людей. Позже, когда лента вышла в прокат, интерес к ней не угасал очень долго.

Сюжет и актеры

В основу сюжета положена история Российской империи начала позапрошлого века. Восстание декабристов, о котором всем российским школьникам рассказывали учителя, наконец-то обрело лица.

Образы смогли достоверно воплотить Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский. Звездную плеяду дополнили мэтры отечественного кино: Александр Домогаров, Алексей Гуськов, Александр Устюгов.

Съемки и монтаж

Еще одной уникальной особенностью фильма стала комбинация применяемых технологий. Зритель не замечает, что в некоторых сценах были использованы специальные программы. С их помощью "дорисовывали" людей, дома, природу. Сами же съемки проходили на исторических локациях. Это и Царское село, и дворцы, и Петропавловская крепость. Деревню же пришлось создавать с нуля. Были построены дома, храм, колодцы и мосты. Вся проработка выполнена детально и настолько качественна, что вся инфраструктура после завершения съемок была передана музею.

Прокат и отзывы

Зрители смогли увидеть в кинотеатрах "Союз спасения" с 26 декабря 2019 года. за все все время лента собрала около 717 млн. рублей. Генеральный продюсер фильма Константин Эрнст уверен, что работа была проведена на отлично. По его мнению, ранее никто не смог настолько достоверно и детально раскрыть эту историческую страницу истории страны.

При этом создатели фильма дополнительно подчеркивали, что не пытались занять чью-то сторону. Главная задача заключалась в возможности показать зрителю события. При этом каждый после просмотра должен был решить сам, кто прав. а кто виноват.

27 февраля 2024, 08:13
Солдаты. Фото: © Vadim Tarakanov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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