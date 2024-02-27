Умер народный артист Эрнст Романов: почему он навсегда останется в памяти зрителей

Эрнст Романов ушел из жизни в возрасте 87 лет. Трагическую новость подтвердили близкие, которым предстоит свыкнуться с мыслью, что любимого человека больше нет. При этом в памяти зрителей он народный артист России останется навсегда.
Удивительный жизненный путь Эрнста Романова был полон приключений и невероятных взлетов:
- За плечами актера больше двух сотен ролей в популярных фильмах и сериалах. Зрители запомнят его благодаря участию в таких работах, как "Собака на сене", "Красная палатка", "Крах инженера Гарина".
- Одним из любимых образов актера был Фирс из "Вишневого сада". роль он сыграл 136 раз. Последний раз Романов выходил на сцену театра 26 января.
- У Эрнста Ивановича осталась вдова Лейла Зениковна, дети, внуки. Он обожал свою семью, стараясь радовать каждого советом, шуткой или объятиями.
- Имел заслуженные награды и звания. Среди них Народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР и другие.
О времени и месте церемонии прощания с Эрнстом Ивановичем пока не сообщается, как и о причинах смерти.