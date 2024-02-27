Вы будете в ШОКЕ/ Раскрыта тайна бессонницы / Сомнологи перестали скрывать правду

Важно не только спать, но и высыпаться. Как не чувствовать себя разбитым после ночного отдыха?

Отсутствие полноценного сна провоцирует возникновение огромного числа проблем со здоровьем. Это и гормональный сбой, и неврозы, и скачки давления. Как же справиться с бессонницей? Существует несколько рекомендаций, соблюдение которых должно помочь решить проблему.

Признание наличия проблемы со сном

Первым шагом к здоровью и благополучию является осознание того, что трудности существуют. Опросы показывают, что огромное количество современных людей испытывают проблемы со сном. Чаще всего жалобы следующие: разбитость после сна, непродолжительность отдыха, отсутствие сил для того, чтобы взбодриться после сна.

Причины бессонницы

Чаще всего полноценный отдых невозможен при высоком уровне кортизола. Он вырабатывается, если человек постоянно находится в состоянии стресса, имеется недовольство собой или окружающими обстоятельствами. Еще одной причиной некачественного сна может быть сбой циркадных ритмов. Подобным страдают люди. которые трудятся по ночам или сутками.

Также страдать от бессонницы могут те, кто пытается "отоспаться на выходных". Организм испытывает так называемый синдром смены часовых поясов. Сбивается ритм, на который настроен организм. Как результат – ощущение разбитости и отсутствия отдыха даже после огромного количества сна.

Еще одной неочевидной причиной бессонницы может стать недостаток витамины и микроэлементов. В первую очередь, конечно же, речь идет о дефиците железа, магния, витаминов группы В и Д. Точно может определить только врач после анализа.

Помощь при бессоннице

Важно определить причину, которая привела к расстройству сна. Бороться необходимо с ней, так как все остальное – лишь следствие. При этом существует несколько рекомендаций, которые подойдут всем, кто испытывает проблемы со сном:

Установите четкие границы сна и бодрствования. помните, что общая длительность ночного отдыха должна быть не менее восьми часов.

Старайтесь не наедаться перед сном. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до того, как отправитесь в постель.

За час до сна лучше отказаться от "экранов". Отключите телефоны, телевизоры и планшеты. Уделите это время общению с близкими или уходу за собой.

Ограничьте употребление кофе. Рекомендуется выпивать не больше чашки в день.

Установите правило, согласно которому, вставать необходимо не более, чем через пять минут после звонка будильника.



Запомните, что длительное отсутствие нормального сна – повод, чтобы обратиться за профессиональной помощью.