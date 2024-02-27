Рецепт котлет по-киевски / Хозяйкам на заметку! /Подруга была в шоке, когда узнала секретный ингредиент

Чем порадовать гостей? Как удивить близких? Раскрываем все секреты вкусного угощения.

Котлеты по-киевски любят все. кто вырос в советское время. Это блюдо часто можно было встретить в столовых и кафе. Сейчас же хозяйки предпочитают радовать сытным и бюджетным угощением своих близких дома. Рассказываем. как быстро и вкусно приготовить котлеты по-киевски.

Энергетическая ценность порции

Калорийность: 597 ккал.

Белки 53 гр.

Жиры 34 гр.

Углеводы 14 гр.





Ингредиенты на четыре порции

Куриная грудка– 4 шт.

Сливочное масло – 180 гр.

Петрушка – 5 веточек.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука – 50 гр.

Панировочные сухари – 20 гр.

Соль – половина чайной ложки.

Черный молотый перец – щепотка.





Пошаговое руководство

Масло необходимо разделить на четыре части и поместить их в морозильник.

От филе отделить малую часть, подрезать толстую и раскрыть мясо как книгу.

Накрыть мясо пленкой и отбить до равномерной толщины каждый кусок.

Отбитое мясо посолить, поперчить.

Петрушку мелко нарезать, обвалять в ней замороженные куски масла.

Куски масла поместить в центр отбитого куриного филе.

Свернуть филе, подворачивая уголки внутрь. Должна получиться котлета вытянутой формы.

Котлету затянуть в пищевую пленку и убрать в морозилку на 10-15 минут.

В глубокие миски насыпать: муку, панировочные сухари и яйца.

Вынуть котлету из морозилки и обвалять сначала в муке, затем в яйце и сухариках.

В разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут поместить котлеты. Предварительно обжарить их на сковороде 2-3 минуты до золотистой корочки.



В качестве гарнира для котлет по-киевски отлично подойдут овощи или рис.

Приятного аппетита!