Шоколад во время диеты: Можно? Нужно!

Изменение питания может быть обусловлено разными причинами. Чаще всего человеку приходится отказываться от любимых продуктов. Сложнее всего вдруг остаться без сладкого. Телеканал "360" сообщает, что шоколад – не то лакомство, которое следует исключать из рациона. При этом важно соблюдать несколько правил:
- Отдайте предпочтение темному виду шоколада без добавок. продукт содержит в составе только натуральные ингредиенты, которые помогают решить сразу несколько задач. Среди них: снижение стресса, нейтрализация кортизола, стимуляция выброса эндорфина.
- При диете, направленной на снижение веса, шоколад помогает не только разогнать обмен веществ, но и активнее сжигать жиры. Важно помнить, что в подобном случае необходим комплексный подход. Не забывайте о физической активности и других пищевых добавках.
- Общий суточный объем горького шоколада в рационе питания не должен превышать 25 грамм. Молочное или белое лакомство может быть вредным, так как в составе имеется животный жир и большое количество сахара.
Помните, что любая диета – стресс для организма. Лучше, если перед изменением рациона питания будет пройдено полноценное медицинское обследование.