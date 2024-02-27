Пять продуктов для здоровья мозга: это есть на кухне у каждого

Главному органу для полноценной и бесперебойной работы требуется поддержка. Рассказываем. что обязательно следует включать в рацион питания.

Есть правила, соблюдая которые, можно добиться невероятных результатов работы мозга. Важно постоянно нагружать его новой информацией. Для этого отлично подойдет изучение языков, обучение различным навыкам. Четкий график сна и бодрствования помогает мозгу полноценно отдыхать и перезагружаться, настраиваясь на продуктивную работу. Телеканал "360" напоминает о важности правильного питания.

Какие продукты обязательно должны быть в рационе питания для полноценной работы мозга:

Жирные виды рыбы. В составе мяса морских обитателей есть белок и Омега-3. Они стимулируют работу мозга, позволяя легче усваивать новую информацию в большем объеме.

В составе мяса морских обитателей есть белок и Омега-3. Они стимулируют работу мозга, позволяя легче усваивать новую информацию в большем объеме. Орехи. Помогают стимулировать работу мозга благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина Е. Ученые доказали, что ежедневное употребление орехов в разы снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Помогают стимулировать работу мозга благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина Е. Ученые доказали, что ежедневное употребление орехов в разы снижает риск развития болезни Альцгеймера. Яйца. Содержат полезный белок, витамины и микроэлементы, способствующие улучшению когнитивных функций. Рекомендуется есть яйца в первой половине дня.

Содержат полезный белок, витамины и микроэлементы, способствующие улучшению когнитивных функций. Рекомендуется есть яйца в первой половине дня. Брокколи. Настоящая кладезь полезных витаминов. Содержит антиоксиданты, которые влияют на уровень гормона радости, поднимая его до нормальных значений.

Настоящая кладезь полезных витаминов. Содержит антиоксиданты, которые влияют на уровень гормона радости, поднимая его до нормальных значений. Ягоды. При постоянном употреблении помогают замедлить процессы старения клеток мозга.

Напомним, что при наличии в анамнезе аллергических реакций на любой продукт из списка, следует отказаться от его употребления.