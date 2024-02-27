Пять продуктов для здоровья мозга: это есть на кухне у каждого

Есть правила, соблюдая которые, можно добиться невероятных результатов работы мозга. Важно постоянно нагружать его новой информацией. Для этого отлично подойдет изучение языков, обучение различным навыкам. Четкий график сна и бодрствования помогает мозгу полноценно отдыхать и перезагружаться, настраиваясь на продуктивную работу. Телеканал "360" напоминает о важности правильного питания.
Какие продукты обязательно должны быть в рационе питания для полноценной работы мозга:
- Жирные виды рыбы. В составе мяса морских обитателей есть белок и Омега-3. Они стимулируют работу мозга, позволяя легче усваивать новую информацию в большем объеме.
- Орехи. Помогают стимулировать работу мозга благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина Е. Ученые доказали, что ежедневное употребление орехов в разы снижает риск развития болезни Альцгеймера.
- Яйца. Содержат полезный белок, витамины и микроэлементы, способствующие улучшению когнитивных функций. Рекомендуется есть яйца в первой половине дня.
- Брокколи. Настоящая кладезь полезных витаминов. Содержит антиоксиданты, которые влияют на уровень гормона радости, поднимая его до нормальных значений.
- Ягоды. При постоянном употреблении помогают замедлить процессы старения клеток мозга.
Напомним, что при наличии в анамнезе аллергических реакций на любой продукт из списка, следует отказаться от его употребления.