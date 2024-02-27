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Раскрыты четыре простых способа стать счастливее уже сегодня

Раскрыты четыре простых способа стать счастливее уже сегодня
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За это ощущение в организме отвечает определенный гормон. Рассказываем, как активизировать его выработку.

При нормальном уровне серотонина человек чувствует себя бодро. Он настроен оптимистично, радуется победам и не огорчается из-за пустяков. По ряду причин гормон радости может снизится. Телеканал "360" публикует четыре простых способа вновь ощутить счастье.

1. В рацион питания необходимо включить жирные виды рыб, куриные яйца, орехи, бобовые и красное мясо. Все эти продукты содержат большое количество не только белка, но и витамины группы В. Данные элементы помогают синтезировать серотонин.

2. Важно поддерживать физическую активность. Танцы, йога, занятия в спортивном зале, бег, прогулки. Можно выбрать любой вид проведения досуга. Подобная тактика помогает не только снизить уровень гормонов стресса, но и ощутить радость.

3. Больше времени рекомендуется проводить на солнце. Естественный свет благоприятно влияет на человеческую психику, стабилизирует гормональный фон. Отлично, если получится совмещать нахождение под солнцем и физическую активность.

4. Не стоит бояться биологически активных добавок. Это не лекарства, но их прием все же лучше согласовывать со специалистом. БАДы помогают восполнить нехватку в организме необходимых веществ и микроэлементов, в том числе 5-НТР. Эта аминокислота поддерживает уровень серотонина.

27 февраля 2024, 00:15
Женщина улыбается. Фото: © Elena Mayorova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Российская газета• Требует проверки

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