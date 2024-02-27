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Вторник 27 февраля

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Предупреждаю ВСЕХ! Вот что НЕЛЬЗЯ делать 27 февраля / народные приметы от бабушки

Предупреждаю ВСЕХ! Вот что НЕЛЬЗЯ делать 27 февраля / народные приметы от бабушки
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Согласно приметам, 27 февраля нужно быть очень осторожными. Спешите узнать, что запрещено делать на Кирилла Весноуказчика.

По народному календарю, 27 февраля отмечается Кириллов день, посвященный памяти святого благоверного миссионера Кирилла Весноуказчика. Многие не понаслышке знают, что в этот день можно притянуть к себе как хорошее, так и плохое. Рассказываю, что нельзя делать 27 февраля по заветам бабушки.

В этот день ни в коем случае нельзя кормить птиц остатками хлеба. Считается, что тогда из вашей жизни может уйти близкий человек. Однако можно делать подарки и обмениваться ими. Так есть шанс не только наладить, но и укрепить семейные связи.

Также 27 февраля категорически запрещено грустить и предаваться унынию. Иначе весь год может преследовать несчастье в жизни. Однако можно в этот день отказаться от вредных привычек. Считается, что в таком случае процесс излечения может пройти наиболее эффективно.

Более того, в этот день нельзя посещать косметологов и стоматологов. В противном случае, вы привлечете в свою жизнь проблемы со здоровьем на весь год. Зато можно совершать покупки. Все вещи, купленные в Кириллов день, прослужат вам долго.

Согласно народным приметам, важно быть аккуратным с солью в доме. Ее категорически запрещено просыпать. Иначе вы привлечете в свою жизнь много неприятностей. Однако этот день благоприятен для новых знакомств. Зато можно познакомиться с кем-то новым — найти с этим человеком контакт будет намного легче 27 февраля.

27 февраля среди мужчин родились: Алексей Аникин, Константин Барташевич, Филипп Дьячков. Среди женщин на свет 27 февраля появились: Мария Антуанетта, Кейт Мара, Валентина Беляева. В этот день из жизни ушла актриса Марина Левтова.

27 февраля 2024, 06:09
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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