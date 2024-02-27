Это ШОК! Развод и дети Ольги Бузовой: что впереди у поющей телеведущей

Личная жизнь знаменитой артистки напоминает американские горки. Как теперь жить звезде и на что может рассчитывать Ольга Бузова?

Широкая популярность к уроженке Ленинграда пришла после того, как она стала участницей шоу "Дом-2" в 2004 году. Значительнее всего общественность взволновала личная жизнь певицы. За плечами артистки несколько бурных романов. Но важнее — один скандальный брак, который Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов заключили в 2012 году.

Знаменитость осталась без надежного плеча. А уж тем более ее потрясло отсутствие детей — не родила. В 2016 году футболист переключился. Пережив развод, мужчина публично заявлял, что Ольга Бузова пила тайно противозачаточные специально, она якобы не была готова к рождению малыша.

Сейчас Дмитрий Тарасов все-таки испытывает счастье в личной жизни, чему способствовала Анастасия Костенко. Вместе с супругой они воспитывают следующих детей: 5-летнюю Милану, 4-летнюю Еву, 2-летнего Алексея.

В 2024 году Ольга Бузова активно затрагивает вопрос о своих детях. Телеведущая признается, что счастье материнства – это ее стезя и предназначение в этой жизни. Певица открыто говорит, какими именами будет называть детей: дочь Марией, сына Алексеем.

Это шок! В любом случае, Ольга Бузова обязательно будет счастливой мамой. И тут ей примером могла послужить многодетная Мария Погребняк. Звезде предстоит поставить на ноги следующих детей: 16-летнего Артема, 14-летнего Павла и 12-летнего Алексея.