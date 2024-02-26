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Понедельник 26 февраля

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Тест: типичный ли вы Лев?

Тест: типичный ли вы Лев?
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Узнайте, являетесь ли вы ярким представителем своего знака зодиака. Для этого нужно ответить всего на несколько вопросов.

Если по знаку Солнца вы Лев, то это еще не значит, что в вашем характере нет влияния других планет и стихий. Этот тест поможет вам понять, сколько львиного в вас, и являетесь ли вы типичным представителем этого знака. Если ответите утвердительно на шесть вопросов из семи, можете считать, что вы самый настоящий Лев.

1. Дата вашего рождения приходится на период с 26 июля по 18 августа?

Пояснение: более ранние и поздние дни рождения, которые относят к знаку Льва, являются так называемыми "вершинами знака". В эти периоды родились люди с большим влиянием знака Рака и Девы соответственно.

2. Любите ли вы выступать перед публикой?

Пояснение: Лев, как правило, – человек публичный. Неотъемлемая потребность его характера – блистать в обществе.

3. Ваш любимый металл – золото?

Пояснение: знак Льва очень связан с Солнцем, которое олицетворяет золото. Поэтому обычно представители этого знака носят украшения из желтого металла.

4. Приходилось ли вам занимать руководящие должности?

Пояснение: Лев по натуре – лидер. Поэтому здесь совершенно все понятно.

5. Вы любите дарить подарки?

Пояснение: представители второго огненного знака в зодиакальном круге очень любят проявлять щедрость. Жадин они не переносят на дух.

6. Вы любите роскошь?

Пояснение: Лев обожает все самое дорогое и яркое. Это касается всего, что его окружает.

7. В компании вы находитесь в центре внимания?

Пояснение: это жизненно важно для Львов – блистать на светских мероприятиях и быть "гвоздем" программы. Если вы этакий заводила и привлекаете к себе много внимания, значит, вы самый типичный Лев.

26 февраля 2024, 21:06
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?

Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@vecstock
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@kjpargeter

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