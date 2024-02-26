ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас

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Понедельник 26 февраля

20:18ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас 18:42"Рухнула и ударилась головой": новый взлет популярности Иды Галич после инцидента 17:26Гороскоп на 26 февраля – 3 марта для водных знаков зодиака от Анны Семенович 17:19Тест для настоящих театралов: пройдет только знаток искусства 17:16SHAMAN исполнил мечту слесаря из провинции – что произошло за кулисами? 17:16Хотите завести собаку? Выбираем питомца по размеру 15:39Москвичи, держитесь! Стало известно, что снег в столице не растает даже в марте 14:57Прикованный к больничной койке Алибасов рвется из больницы домой 14:14Панда Катюша пытается увильнуть от ласки родительницы – видео 14:05Насколько вы погружены в российский шоу-бизнес? Проходим тест про звезд! 13:56Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид 13:47Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе 13:27"Я купила!": Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие 12:49Худеем к весне без диет: 4 совета для стройности 12:49Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 12:33"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины 12:26Сам себе дизайнер: как с помощью ваз для цветов сделать интерьер квартиры стильным 12:00Как научиться принимать правильные решения? Научная методика 11:59Берлинале-2024: стали известны победители ежегодного кинофестиваля 11:49Привет из 90-х: 4 стильные идеи для создания образов с юбкой-шортами 11:18Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши 11:03Это не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы 11:02Как легко снять акриловый лак с ногтей в домашних условиях? Советы специалистов 10:41Дважды в одну реку: можно ли построить любовь с бывшим партнером? 10:38Любовный кризис: подборка книг для тех, чьи отношения столкнулись с проблемами 10:31Клявер впервые рассказал про отношения родных и усыновленных детей от разных жен 10:20Как отмененным в России звездам заслужить прощения – Кеосаян предложил способ 10:05"Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми": Воля высказался о возвращении "Фабрики звезд" 09:39Звезда "Физрука" Вахрушев разочаровался в Кологривом после его неэтичных слов о коллегах 09:17"Ощущение безысходности": серьезно травмированный Фомин увидел собственную кость 09:17Любите географию? Тест для вас – угадайте страну по флагу 08:48Дональд Трамп считает, что принцу Гарри не место в США 08:13Теперь можно и не скрывать: как на самом деле снимали "Слово пацана. Кровь на асфальте" 06:52Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл? 06:02Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение 05:25День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь 02:36Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе 01:23Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом 21:32"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек 19:14Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 18:34Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 17:38Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки? 16:15Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем 14:46Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 13:34Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 13:07Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки 12:35Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки 10:59Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!" 10:58"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось 09:276 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию
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ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас

ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас
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Не каждому удается раскрыть шокирующие тайны знаменитостей. Сейчас проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в личной жизни звезд.

Для многих первый опыт близости является чем-то важным и глубоким. К слову, звезды в этом плане не исключение. Кто-то получил свой первый интимный опыт очень рано, кто-то поздно, кто-то остался доволен, а кто-то разочаровался.

Вместе с "Дни.ру" попробуйте угадать звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза. Впереди вас ждет тест: 4 вопроса, и 3 варианта ответа в каждом. Готовы пройти прямо сейчас?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Решила добавить остроты в свой первый раз. Это случилось, когда ей было 14 лет. Звезда взяла нож с собой и начала резать им своего партнера. Кто она?

А) Джессика Альба

Б) Анджелина Джоли

В) Мадонна

Первый раз случился в 14-летнем возрасте. Звезда просила разрешения у своей мамы. Та оказалась не против, но заставила дочь принять противозачаточные. Узнали?

А) Ким Кардашьян

Б) Пэрис Хилтон

В) Кейт Мосс

Первый раз у этой актрисы случился лишь в 32. К слову, об этом она ничуть не желает. Звезда решила сохранить свою невинность для того самого. Первым мужчиной стал ее супруг, с которым они до сих пор счастливы в браке. Можете угадать?

А) Брук Шилдс

Б) Лиза Кудроу

В) Джессика Симпсон

Эта звезда всегда говорила, что ее первый опыт с парнем случился после двадцати лет и называла себя "последней девственницей Америки". Однако ее мама однажды сдала звезду в своих мемуарах. Оказалось, что на самом деле она потеряла невинность в 14 лет с футболистом из школы. Смогли рассекретить знаменитость?

А) Леди Гага

Б) Меган Фокс

В) Бритни Спирс

Правильные ответы на тест: 1) Б — Анджелина Джоли, 2) А – Ким Кардашьян, 3) Б – Лиза Кудроу, 4) В – Бритни Спирс.

26 февраля 2024, 20:18
Саша Грей. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
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