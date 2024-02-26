ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас

Не каждому удается раскрыть шокирующие тайны знаменитостей. Сейчас проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в личной жизни звезд.

Для многих первый опыт близости является чем-то важным и глубоким. К слову, звезды в этом плане не исключение. Кто-то получил свой первый интимный опыт очень рано, кто-то поздно, кто-то остался доволен, а кто-то разочаровался.

Вместе с "Дни.ру" попробуйте угадать звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза. Впереди вас ждет тест: 4 вопроса, и 3 варианта ответа в каждом. Готовы пройти прямо сейчас?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Решила добавить остроты в свой первый раз. Это случилось, когда ей было 14 лет. Звезда взяла нож с собой и начала резать им своего партнера. Кто она?

А) Джессика Альба

Б) Анджелина Джоли

В) Мадонна

Первый раз случился в 14-летнем возрасте. Звезда просила разрешения у своей мамы. Та оказалась не против, но заставила дочь принять противозачаточные. Узнали?

А) Ким Кардашьян

Б) Пэрис Хилтон

В) Кейт Мосс

Первый раз у этой актрисы случился лишь в 32. К слову, об этом она ничуть не желает. Звезда решила сохранить свою невинность для того самого. Первым мужчиной стал ее супруг, с которым они до сих пор счастливы в браке. Можете угадать?

А) Брук Шилдс

Б) Лиза Кудроу

В) Джессика Симпсон

Эта звезда всегда говорила, что ее первый опыт с парнем случился после двадцати лет и называла себя "последней девственницей Америки". Однако ее мама однажды сдала звезду в своих мемуарах. Оказалось, что на самом деле она потеряла невинность в 14 лет с футболистом из школы. Смогли рассекретить знаменитость?

А) Леди Гага

Б) Меган Фокс

В) Бритни Спирс

Правильные ответы на тест: 1) Б — Анджелина Джоли, 2) А – Ким Кардашьян, 3) Б – Лиза Кудроу, 4) В – Бритни Спирс.