ТЕСТ: Угадай звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза – пройти прямо сейчас

Для многих первый опыт близости является чем-то важным и глубоким. К слову, звезды в этом плане не исключение. Кто-то получил свой первый интимный опыт очень рано, кто-то поздно, кто-то остался доволен, а кто-то разочаровался.
Вместе с "Дни.ру" попробуйте угадать звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза. Впереди вас ждет тест: 4 вопроса, и 3 варианта ответа в каждом. Готовы пройти прямо сейчас?
Решила добавить остроты в свой первый раз. Это случилось, когда ей было 14 лет. Звезда взяла нож с собой и начала резать им своего партнера. Кто она?
А) Джессика Альба
Б) Анджелина Джоли
В) Мадонна
Первый раз случился в 14-летнем возрасте. Звезда просила разрешения у своей мамы. Та оказалась не против, но заставила дочь принять противозачаточные. Узнали?
А) Ким Кардашьян
Б) Пэрис Хилтон
В) Кейт Мосс
Первый раз у этой актрисы случился лишь в 32. К слову, об этом она ничуть не желает. Звезда решила сохранить свою невинность для того самого. Первым мужчиной стал ее супруг, с которым они до сих пор счастливы в браке. Можете угадать?
А) Брук Шилдс
Б) Лиза Кудроу
В) Джессика Симпсон
Эта звезда всегда говорила, что ее первый опыт с парнем случился после двадцати лет и называла себя "последней девственницей Америки". Однако ее мама однажды сдала звезду в своих мемуарах. Оказалось, что на самом деле она потеряла невинность в 14 лет с футболистом из школы. Смогли рассекретить знаменитость?
А) Леди Гага
Б) Меган Фокс
В) Бритни Спирс
Правильные ответы на тест: 1) Б — Анджелина Джоли, 2) А – Ким Кардашьян, 3) Б – Лиза Кудроу, 4) В – Бритни Спирс.