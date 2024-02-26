Тест для настоящих театралов: пройдет только знаток искусства

Москвичи, держитесь! Стало известно, что снег в столице не растает даже в марте

Безрадостные новости для жителей Москвы и Московской области сообщили в метеобюро. Рассказываем, когда в столице растает снег. Всего через несколько дней наступит обожаемая, пожалуй, многими весна.