Хотите завести собаку? Выбираем питомца по размеру

При выборе собаки важно ориентироваться на ее размер, чтобы жизнь с ней была максимально комфортной.



Собака – друг человека. И если вы решили завести собаку, то вас ждет много радости и позитивных эмоций. Но важно осмысленно подойти к выбору питомца и оценить свои возможности. Рассказываем, чем отличаются мелкие собаки от крупных.

Мелкие собаки – шпицы, той-терьеры, мальтипу, болонки или йоркширские терьеры. С такой собакой вы точно сможете легко путешествовать. А также можно взять ее в магазин, кафе или в гости. Обычно мелкие собаки любят сидеть на руках и очень много времени проводят с хозяином. Несмотря на небольшие размеры, такая собака подарит большую любовь и тепло.

Средние собаки – джек-рассел-терьеры, корги, мопсы, бигли. Со средними собаками вы сможете много и долго гулять. Но и кафе, и путешествия тоже будут вам доступны. Обычно эти питомцы очень подвижные, активные и энергичные. Но в то же время они могут быть ленивыми и спокойными – все зависит от индивидуальных особенностей.

Крупные собаки – овчарки, лабрадоры, сеттеры, лайки. Они точно помогут вам стать активнее и ответственнее. Такая собака занимает много места дома и требует большого внимания. Но это все компенсируется огромной любовью. Крупная собака может доставлять только мелкие хлопоты, если ее правильно воспитать.

Выбирая собаку, ориентируйтесь на ее размер. Это поможет вам выделить достаточно места для нее в доме и понять, сколько времени вы сможете уделять общению с питомцем. И тогда ваша жизнь с четвероногим другом будет не только радостной, но и максимально комфортной.