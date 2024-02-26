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Понедельник 26 февраля

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Гороскоп на 26 февраля – 3 марта для водных знаков зодиака от Анны Семенович

Гороскоп на 26 февраля – 3 марта для водных знаков зодиака от Анны Семенович
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Началась новая неделя, а значит – самое время задуматься о том, как предостеречь себя от негативных исходов. Анна Семенович поделилась гороскопом для представителей водных знаков зодиака.

Наступила крайняя неделя зимы. Многие уже готовятся встречать весну, да и погода за окном радует. Анна Семенович опубликовала гороскоп на 26 февраля – 3 марта и дала советы для представителей водных знаков зодиака, чтобы грядущие дни прошли максимально благоприятно.
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Рак

22 июня — 22 июля

На этой неделе можно задуматься о вашей личной реализации, ведь удача наконец-то встала на сторону Раков. Так что, нельзя ни в коем случае сидеть на диване. Пришло время начать действовать. Подумайте о том, в чем вам нужна помощь от окружающих. Подойдите к этому вопросу серьезно и тогда вселенная обязательно подарит вам свою протекцию.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

На этой неделе Скорпионам, в отличие от Раков, можно успокоиться и провести время дома. У вас, как всегда, миллион идей о том, как улучшить свою собственную жизнь, однако ни в коем случае нельзя заниматься этим с 26 февраля по 3 марта. Представителям данного знака зодиака придется дождаться момента, когда звезды дадут "зеленый свет" для реализации своих задуманных планов.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

А вот представителям данного знака зодиака можно на этой неделе сосредоточиться на задачах и планах. Однако ни в коем случае нельзя ругать себя за бездействия. Важно награждать себя и хвалить за потраченные усилия. Например, Рыбы могут начать свою неделю с похода в зал, либо разбора гардероба.

26 февраля 2024, 17:26
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал / annsemenovich✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович

Певица Светлана Лобода.
Певица Анна Седокова.
Шоумен Александр Ревва.
Певец Владимир Пресняков.
Певица Наташа Королева.
Ведущая Ксения Собчак.
Певица Ева Польна.
Группа "Иванушки International".
Певцы и ведущие Анна Семенович и Стас Костюшкин.
Певица Вера Брежнева.

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