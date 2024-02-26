Гороскоп на 26 февраля – 3 марта для водных знаков зодиака от Анны Семенович

Началась новая неделя, а значит – самое время задуматься о том, как предостеречь себя от негативных исходов. Анна Семенович поделилась гороскопом для представителей водных знаков зодиака.

Наступила крайняя неделя зимы. Многие уже готовятся встречать весну, да и погода за окном радует. Анна Семенович опубликовала гороскоп на 26 февраля – 3 марта и дала советы для представителей водных знаков зодиака, чтобы грядущие дни прошли максимально благоприятно.

Фото: Дни.ру Рак

22 июня — 22 июля

На этой неделе можно задуматься о вашей личной реализации, ведь удача наконец-то встала на сторону Раков. Так что, нельзя ни в коем случае сидеть на диване. Пришло время начать действовать. Подумайте о том, в чем вам нужна помощь от окружающих. Подойдите к этому вопросу серьезно и тогда вселенная обязательно подарит вам свою протекцию.

Скорпион



24 октября — 22 ноября

На этой неделе Скорпионам, в отличие от Раков, можно успокоиться и провести время дома. У вас, как всегда, миллион идей о том, как улучшить свою собственную жизнь, однако ни в коем случае нельзя заниматься этим с 26 февраля по 3 марта. Представителям данного знака зодиака придется дождаться момента, когда звезды дадут "зеленый свет" для реализации своих задуманных планов.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

А вот представителям данного знака зодиака можно на этой неделе сосредоточиться на задачах и планах. Однако ни в коем случае нельзя ругать себя за бездействия. Важно награждать себя и хвалить за потраченные усилия. Например, Рыбы могут начать свою неделю с похода в зал, либо разбора гардероба.