Москвичи, держитесь! Стало известно, что снег в столице не растает даже в марте

Безрадостные новости для жителей Москвы и Московской области сообщили в метеобюро. Рассказываем, когда в столице растает снег.

Всего через несколько дней наступит обожаемая, пожалуй, многими весна. Однако жители Москвы и Московской области ждать ее наступление будут еще долго. Внушительных размеров сугробы, похоже, таять пока не собираются. Когда в столице растает снег, рассказала журналистам издания "Комсомольская правда" главный синоптик региона Татьяна Позднякова.

В беседе с представителями прессы специалист метеобюро сообщила, что на одной из главнейших московских метеостанций (ВДНХ) высота сугробов составляет 62 сантиметра , что превышает норму почти в два раза. В последний раз, по словам синоптика, такое было замечено в 1985 и 2010 годах, тогда уровень снежных осадков достигал 66 сантиметров.

На текущей неделе снега в столице станет меньше, однако дождя, который мог бы помочь ему растаять, в ближайшее время, по прогнозу, не предвидится. Поэтому в начале марта сугробы все еще будут на улицах Москвы и Московской области. Синоптик Татьяна Позднякова выразила надежду, что снежный покров полностью покинет регион лишь к 5 апреля .

Фото: Roman Denisov, Роман Ден / Global Look Press / www.globallookpress.com

Эти новости, конечно, сложно назвать радостными. Однако, как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по статистическим прогнозам снег полностью тает лишь к началу апреля.