Панда Катюша пытается увильнуть от ласки родительницы – видео

Панда Катюша и ее мама Диндин вместе проводят время в Московском зоопарке.



Катюша, молодая панда из Московского зоопарка, становится все более самостоятельной, хотя ей всего лишь шесть месяцев . Наблюдать за ней и ее матерью Диндин — одно из любимых занятий посетителей , а также тысяч подписчиков, которые следят за их жизнью через блог Светланы Акуловой, руководителя зоосада.

Вчерашний день принес новые захватывающие моменты в их повседневной жизни, которые вызвали восторг у аудитории. Несмотря на свой растущий организм и стремление к независимости, Катюша из Московского зоопарка все еще находится под присмотром своей мамы, панды Диндин, которая не перестает окружать ее заботой. Однако "медвежонок" стремится избегать чрезмерной опеки.

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, опубликовала видеоролик, на котором бунтующая панда Катюша пытается увильнуть от ласки родительницы. "Минутки нежности с мамочкой", – написала Светлана Владимировна в своем телеграм-канале.





Зрители не сдержали своих эмоций, смеясь и восхищаясь: "Катюша из Московского зоопарка ведет себя так же, как и любой малыш", — пишут пользователи Сети. Проявления чувств между животными родителями и их потомством вызвали восхищение и подчеркнули универсальность материнской любви.





