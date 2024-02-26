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Понедельник 26 февраля

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Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид

Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид
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Иногда обида разъедает нас изнутри, и это портит жизнь всем. Учимся справляться с этим сложным чувством.

Обида – это чувство, которое хоть раз испытывал каждый. К сожалению, его не так легко контролировать. Предлагаем прислушаться к советам психолога о том, как прощать и себя, и других.

Прощение помогает нам отпустить ситуацию и двигаться дальше. У него огромный терапевтический эффект. Иначе придется проживать проблему и обидную ситуацию снова и снова.

Фраза “Просто забудь” не поможет справиться с обидой. Нужно сначала прожить все ее стадии. Психологи предлагают много техник для того, чтобы научиться отпускать обиды.

Фото: freepik/@pvproductions

Так, можно нарисовать свою обиду. Это может абстрактный рисунок, важно вложить в него все эмоции. Также можно выписать все обиды на себя или близких на отдельном листе. Отличная техника – написать письмо близкому человеку или самому себе и выразить все обиды. Если вы пишете письмо кому-то, необязательно его отправлять. Важен сам факт написания. Самое главное – настроиться, сосредоточиться и прочувствовать все свои обиды.

Психологи убеждены, что гораздо легче будет прощать других людей, если человек умеет прощать себя. А это гораздо сложнее, ведь необходимо честно признаться себе в своих ошибках и разочарованиях.

26 февраля 2024, 13:56
Фото: freepik/@macrovector_official
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