Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Понедельник 26 февраля

13:56Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид 13:47Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе 13:27"Я купила!": Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие 12:49Худеем к весне без диет: 4 совета для стройности 12:49Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 12:33"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины 12:26Сам себе дизайнер: как с помощью ваз для цветов сделать интерьер квартиры стильным 12:00Как научиться принимать правильные решения? Научная методика 11:59Берлинале-2024: стали известны победители ежегодного кинофестиваля 11:49Привет из 90-х: 4 стильные идеи для создания образов с юбкой-шортами 11:18Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши 11:03Это не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы 11:02Как легко снять акриловый лак с ногтей в домашних условиях? Советы специалистов 10:41Дважды в одну реку: можно ли построить любовь с бывшим партнером? 10:38Любовный кризис: подборка книг для тех, чьи отношения столкнулись с проблемами 10:31Клявер впервые рассказал про отношения родных и усыновленных детей от разных жен 10:20Как отмененным в России звездам заслужить прощения – Кеосаян предложил способ 10:05"Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми": Воля высказался о возвращении "Фабрики звезд" 09:39Звезда "Физрука" Вахрушев разочаровался в Кологривом после его неэтичных слов о коллегах 09:17"Ощущение безысходности": серьезно травмированный Фомин увидел собственную кость 09:17Любите географию? Тест для вас – угадайте страну по флагу 08:48Дональд Трамп считает, что принцу Гарри не место в США 08:13Теперь можно и не скрывать: как на самом деле снимали "Слово пацана. Кровь на асфальте" 06:52Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл? 06:02Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение 05:25День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь 02:36Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе 01:23Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом 21:32"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек 19:14Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 18:34Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 17:38Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки? 16:15Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем 14:46Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 13:34Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 13:07Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки 12:35Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки 10:59Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!" 10:58"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось 09:276 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию 06:21Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости 03:30Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию 00:59Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай! 00:27Защита от нежелательной беременности: все, что вам нужно знать о контрацепции 21:43Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта 18:17На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ 17:20Александр Панайотов назвал главное отличие россиян от американцев 16:24Поколение Z против миллениалов: различия в работе, потреблении и ценностях 15:18Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором 14:31Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе

Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе
30

Что может быть лучше семейной вылазки за город? Правда, если поехать на дачу вы планируете с ребенком, то необходимо заранее подготовить для него интересный досуг.

Многие взрослые любят размеренный и спокойный отдых на даче. Вдали от цивилизации они жарят шашлыки, копаются на грядках и ведут беседы обо всем на свете. Дети, как правило, в это время принадлежат сами себе.

Чтобы досуг вашего чада тоже был максимально насыщенным, предлагаем его хорошенько развлечь. Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей несколько советов, чем можно занять ребенка на даче. Перечисляем веселые идеи для отдыха на свежем воздухе.

Прыжки на батуте

Дети, кажется, имеют бесконечный заряд энергии. И чтобы ее куда-то деть, рекомендуем вам приобрести ребенку дачный батут. Ваш наследник будет несказанно рад этому подарку и вы, кстати, тоже. А еще, некоторые бренды используют материал, который легко выдержит даже взрослого.

Бассейн

Еще один отличный вариант досуга как для ребенка, так и для взрослого. Если вы купите на дачу широкий бассейн, то наслаждаться нагретой солнцем водой можно всей семьей. Если ваш малыш еще маленький, то на различных маркетплейсах можно приобрети бассейн и поменьше.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Детская площадка на дачном участке

Если вы не знаете, чем можно занять ребенка на даче, то вот вам еще одна идея. Соорудите для него импровизированную детскую площадку. Рынок товаров сейчас богат, как никогда. Можно найти и уличные качели, и лазалки, и даже горки.

Воздушный змей

Многие психологи считают, что воздушный змей – одна из самых недооцененных детских забав. А ведь с его помощью можно не только потренировать зрение малыша и размять его шею, но еще и зарядить ребенка положительными эмоциями.

Настольные игры

Если за окном дождь, то полезно провести время с ребенком можно и дома. До поездки на дачу рекомендуем посетить детский магазин и вместе с малышом выбрать настольную игру на его вкус.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Устройте показ дачных мод

Многие дети просто обожают наряжаться. В дождливую погоду предлагаем вам побыть зрителем, а вашего ребенка сделать звездой подиума. Пусть малыш достанет из дачного шкафа интересные для него вещи и вообразит себя моделью.

26 февраля 2024, 13:47
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

По теме

Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми?

Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид

Как научиться прощать себя и других: советы психолога по проживанию обид
Иногда обида разъедает нас изнутри, и это портит жизнь всем. Учимся справляться с этим сложным чувством. Обида – это чувство, которое хоть раз испытывал каждый.

"Я купила!": Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие

"Я купила!": Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие
Любовь Успенская раскрыла, что подарила себе на день рождения. В свой 70-й день рождения Любовь Успенская сделала себе особенный подарок.

Худеем к весне без диет: 4 совета для стройности

Худеем к весне без диет: 4 совета для стройности
Зима заканчивается, и скоро все начнут худеть к лету. Рассказываем, как начать путь к стройности без изнуряющих диет. В зимний период многие перестают переживать о правильности питания и ведут менее активный образ жизни.

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате
Если вы время от времени пересматриваете советские фильмы, значит этот тест для вас! "Дни.ру" предлагают вспомнить знаменитые цитаты из кино. Советские фильмы до сих пор вызывают у многих из нас ностальгические чувства.

"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины

"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины
Певица и модель Алена Кравец ищет мужчину, обладающего атлетическим телосложением. В преддверии весны, Алена Кравец, вдохновленная успешным релизом своего трека "Кукла", озвучила планы порадовать публику новым клипом.

Выбор читателей

25/02ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 25/02ВскПоклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 25/02ВскТест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 25/02ВскКороля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 25/02ВскТест: угадайте фильм по кадру с питомцем 25/02ВскПохоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"