Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе

Что может быть лучше семейной вылазки за город? Правда, если поехать на дачу вы планируете с ребенком, то необходимо заранее подготовить для него интересный досуг.

Многие взрослые любят размеренный и спокойный отдых на даче. Вдали от цивилизации они жарят шашлыки, копаются на грядках и ведут беседы обо всем на свете. Дети, как правило, в это время принадлежат сами себе.

Чтобы досуг вашего чада тоже был максимально насыщенным, предлагаем его хорошенько развлечь. Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей несколько советов, чем можно занять ребенка на даче . Перечисляем веселые идеи для отдыха на свежем воздухе.

Прыжки на батуте

Дети, кажется, имеют бесконечный заряд энергии. И чтобы ее куда-то деть, рекомендуем вам приобрести ребенку дачный батут. Ваш наследник будет несказанно рад этому подарку и вы, кстати, тоже. А еще, некоторые бренды используют материал, который легко выдержит даже взрослого.

Бассейн

Еще один отличный вариант досуга как для ребенка, так и для взрослого. Если вы купите на дачу широкий бассейн, то наслаждаться нагретой солнцем водой можно всей семьей. Если ваш малыш еще маленький, то на различных маркетплейсах можно приобрети бассейн и поменьше.

Фото: Freepik.com

Детская площадка на дачном участке

Если вы не знаете, чем можно занять ребенка на даче, то вот вам еще одна идея. Соорудите для него импровизированную детскую площадку. Рынок товаров сейчас богат, как никогда. Можно найти и уличные качели, и лазалки, и даже горки.

Воздушный змей

Многие психологи считают, что воздушный змей – одна из самых недооцененных детских забав. А ведь с его помощью можно не только потренировать зрение малыша и размять его шею, но еще и зарядить ребенка положительными эмоциями.

Настольные игры

Если за окном дождь, то полезно провести время с ребенком можно и дома. До поездки на дачу рекомендуем посетить детский магазин и вместе с малышом выбрать настольную игру на его вкус.

Фото: Freepik.com

Устройте показ дачных мод

Многие дети просто обожают наряжаться. В дождливую погоду предлагаем вам побыть зрителем, а вашего ребенка сделать звездой подиума. Пусть малыш достанет из дачного шкафа интересные для него вещи и вообразит себя моделью.