"Я купила!": Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие

Любовь Успенская раскрыла, что подарила себе на день рождения.



В свой 70-й день рождения Любовь Успенская сделала себе особенный подарок. Артистка поделилась, что инвестировала в удобство гастролей по городам России. Исполнительница городских романсов купила роскошный автомобиль, оборудованный по последнему слову техники. В его убранстве есть все удобства, включая кровать и холодильник, что делает поездки комфортными, почти как полеты на частном самолете.

Отмечая юбилей, Успенская позволила себе нечто больше, чем просто транспортное средство: она приобрела мобильный "дом". Успенская похвасталась дорогим подарком на 70-летие и заявила, что это приобретение, по ее словам, значительно облегчит жизнь на дорогах:

Я купила себе громадную машину с кроватью, холодильником, телевизором! Там шикарно, как в самолете, — заявила Любовь Успенская.



Напомним, что в недавнем выступлении на "Шоу Воли", Татьяна Плаксина вместе с Любовью Успенской, своей матерью и известной исполнительницей, обсуждали карьерные амбиции. Успенская выразила восхищение талантами и достижениями Татьяны, описывая ее как девушку, которая хорошо справляется со своими задачами. Татьяна, в свою очередь, призналась в желании достичь уровня известности, которым пользуется мать, и не скрывала, что вдохновляется успехам Успенской.

Татьяна также намекнула, что с удовольствием приняла бы любые преимущества, которые могут прийти вместе с популярностью, подобно тем, что имеет ее мать. Думаем, что и от такого автомобиля дочь Любови Успенской тоже не отказалась бы.