"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины

В преддверии весны, Алена Кравец, вдохновленная успешным релизом своего трека "Кукла", озвучила планы порадовать публику новым клипом. В интервью для женского журнала она заявила, что готовит не просто видеоработу, а настоящую киноленту в миниатюре, к созданию которой подходит с присущей ей тщательностью.
Известная своим уникальным подходом к музыке, певица отбирает проекты неспешно, дабы каждое творение было безупречным. Алена Кравец объявила кастинг мужчины. Артистка призвала всех, кто обладает харизмой, яркостью и сексуальностью, независимо от их медийности, присылать ей свои снимки напрямую. Артистка явно дала понять, что следующим героем клипа может оказаться кто угодно.
Алена Кравец планирует "освежить" свой будущий клип участием известной личности, причем в списке потенциальных кандидатур артистки находятся такие имена, как Данила Козловский, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, а также другие талантливые актеры и обладатели спортивной фигуры. Певица признается, что хотя заявленные кандидаты и требуют значительного гонорара, их присутствие придаст особую ценность проекту. Знаменитость сообщает, что окончательный выбор сделает ближе к лету. Алена уверяет поклонников, что результат труда поразит:
"Уверена, вы ахните!", — делится Алена Кравец ожиданиями.