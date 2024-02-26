"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины

Певица и модель Алена Кравец ищет мужчину, обладающего атлетическим телосложением.



В преддверии весны, Алена Кравец, вдохновленная успешным релизом своего трека "Кукла", озвучила планы порадовать публику новым клипом. В интервью для женского журнала она заявила, что готовит не просто видеоработу, а настоящую киноленту в миниатюре, к созданию которой подходит с присущей ей тщательностью.

Известная своим уникальным подходом к музыке, певица отбирает проекты неспешно, дабы каждое творение было безупречным. Алена Кравец объявила кастинг мужчины. Артистка призвала всех, кто обладает харизмой, яркостью и сексуальностью, независимо от их медийности , присылать ей свои снимки напрямую. Артистка явно дала понять, что следующим героем клипа может оказаться кто угодно.

Алена Кравец планирует "освежить" свой будущий клип участием известной личности, причем в списке потенциальных кандидатур артистки находятся такие имена, как Данила Козловский, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, а также другие талантливые актеры и обладатели спортивной фигуры. Певица признается, что хотя заявленные кандидаты и требуют значительного гонорара, их присутствие придаст особую ценность проекту. Знаменитость сообщает, что окончательный выбор сделает ближе к лету. Алена уверяет поклонников, что результат труда поразит:

"Уверена, вы ахните!", — делится Алена Кравец ожиданиями.