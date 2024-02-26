Как научиться принимать правильные решения? Научная методика

Почему мы часто принимаем неразумные решения, и как это изменить.



Жизнь каждый день нас ставит перед выбором. Пойти на встречу с друзьями или остаться дома? Отправиться на шоппинг или отложить деньги? Почитать книгу или посмотреть фильм? Наш мозг за много веков эволюции научился делать выбор, и иногда мы сами этого не осознаем.

Зачастую мы принимаем не самые верные решения и потом жалеем об этом. Что на это влияет? Ученые выяснили, что всему виной эмоции. Именно они подсказывают нам решения. Поэтому, когда мы влюблены, мы способны на безрассудные поступки.

На принятие решений также могут влиять слишком долгие раздумья, перегрузка информацией, стресс и усталость.

Хорошая новость – можно научиться принимать правильные решения. Существует метод DECIDE, который разработала 2008 году придумала профессор Кристина Гуо. Он состоит из 6 шагов.

1. Определяем проблему

2. Обозначаем критерии, которые будут влиять на выбор

3. Рассматриваем альтернативные варианты

4. Выбираем лучший вариант, опираясь на критерии

5. Реализуем свой выбор, не возвращаясь к предыдущим пунктам

6. Оцениваем свое решение и его правильность.

Постоянно используя эту схему для принятия даже самых простых решений, можно натренировать мозг и в дальнейшем снизить количество импульсивных и необдуманных действий.