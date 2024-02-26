Привет из 90-х: 4 стильные идеи для создания образов с юбкой-шортами

Для многих юбка ассоциируется с чем-то хоть и женственным, но далеко не практичным. Рассказываем, как грамотно внедрить ее в ваш повседневный гардероб и составить модные образы.

Мода, как известно, циклична. Поэтому прямиком из 90-х годов на фэшн-арену снова возвращается юбка-шорты. Изначально ее придумали для того, чтобы женщины спокойно могли кататься на велосипедах. Однако в конце прошлого столетия модницы стали использовать этот элемент одежды и в повседневной жизни.

На какое-то время юбка-шорты пропала с модных "радаров" но ненадолго. Сейчас она вновь появилась в гардеробах многих представительниц прекрасного пола. Редакция "Дни.ру" подготовила для читательниц четыре стильные идеи для создания образов с юбкой-шортами .

На прогулку

Юбка-шорты отлично подойдет для долгой прогулки по летним улочкам города. Рекомендуем присмотреться к образу под названием "преппи". Его фишка заключается в сочетании между собой одежды в школьном стиле (белая рубашка, свитшот с принтом, глянцевые лоферы, и, конечно же, юбка-шорты).

В офис

Юбка-шорты по своей задумке все-таки является юбкой, поэтому одежду под нее подбираем ту, которая к ней подходит. Например, для похода в офис можно сочетать этот предмет гардероба с рубашкой, любимыми лоферами и пиджаком в клетку.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

На вечеринку

Если вы собрались на вечеринку с друзьями, то смело составляйте образ в стиле гранж. Клетчатая юбка-шорты отлично "подружится" с серой футболкой с эффектом застиранности, оверсайз кожанкой и любимыми ботинками с толстой подошвой.

На свидание

Юбка-шорты неплохо подходит и для создания романтического образа. Будет здорово, если вы сможете отыскать юбку с воланами. Сочетайте ее с любимым топом и обувью на устойчивом каблуке. На плечи можно накинуть светлую рубашку или укороченный пиджак.



