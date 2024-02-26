Как легко снять акриловый лак с ногтей в домашних условиях? Советы специалистов

Пришло время снимать акриловое покрытие с ногтей, но у вашего мастера нет свободного времени? Рассказываем, как справиться дома без специальных средств.

Ухоженные и красивые руки – визитная карточка любой девушки. Современные технологии маникюра очень упрощают уход за ногтями. Акриловое покрытие помогает забыть о еженедельных походах к мастеру ногтевого сервиса, оно может держаться в течение месяца. Но проблема в том, что его не так просто снять. Делимся советами специалистов, чтобы удалить акриловый лак дома.

Сначала нужно убрать длину ногтей. Это лучше делать острыми кусачками, так как ногти с покрытием довольно плотные и крепкие.

Затем нужно аккуратно пилочкой снять верхний слой акрилового лака. Нужно добиться, чтобы поверхность ногтя будет шершавой.

Ватные диски или спонжи нужно пропитать ацетоном и завернуть в них каждый палец. Затем обернуть фольгой. Оставить руки так на полчаса.

После этого нужно по очереди снимать фольгу и вату с пальцев и аккуратно спиливать акриловое покрытие. Оно смягчится и будет легко удаляться. Главное – не переусердствовать и не спилить лишнее.

Такой простой способ поможет легко снять акриловый лак с ногтей и не травмировать их в домашних условиях. Даже если вы не успели записаться к любимому мастеру на маникюр, ваши руки будут выглядеть аккуратно и ухожено.