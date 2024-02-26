Любовный кризис: подборка книг для тех, чьи отношения столкнулись с проблемами

Отношения – это не только вечный праздник. Порой в делах любовных случатся трудности и переломные моменты.

Романтические отношения между двумя любящими друг друга людьми, увы, редко обходятся совсем без конфликтов. Иногда всему виной плохое настроение, а порой проблема зарыта куда глубже. Выход из ситуации у каждого свой. Кто-то ищет поддержку в лице близких, а кто-то идет к психологу. Разобраться в отношениях и своих чувствах могут помочь и книги.

Редакция "Дни.ру" составила для читателей подборку произведений известных авторов, которые могут вам помочь в сложившихся любовных неурядицах. Рассказываем, какие есть книги для тех, чьи отношения столкнулись с проблемами .

Парадокс страсти

Авторы: Дин Делис, Кассандра Филлипс

Книга описывает проблему, с которой сталкиваются множество пар. Речь идет об угасании некогда ярких и нежных чувств. Популярный психолог Дин Делис рассказывает, как понять, что в ваших отношениях случился "парадокс страсти" и что с этим делать.

Рецепты счастливых отношений

Автор: Джон Грей

Если вы столкнулись с проблемой в отношениях, в которых раньше все было хорошо, но вдруг резко что-то изменилось, то книга "рецепты счастливых отношений" – настоящая находка. Автор делится не только теоретическими знаниями из области психологии отношений, но и дает рекомендации на реальных примерах.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Обними меня крепче

Автор: Сью Джонсон

Автор произведения – психолог Сью Джонсон, рассказывает читателям, как разобраться в своих чувствах и не разорвать при этом любовную связь с партнером. В данной книге вы найдете ответы на многие интересующие вас вопросы касательно построения крепких и здоровых отношений.

Пять языков любви

Автор: Гэри Чепмен

Любовь можно проявлять по-разному. Автор, который находится в гармоничных отношениях уже 45 лет, считает, что у этого нежного и трепетного чувства есть пять языков. На каком из них общаетесь вы, читайте в книге.

Быть вместе

Автор: Дебби Танг

Быть вместе, увы, не всегда так легко и просто. Автор книги Дебби Танг проиллюстрировал романтические отношения в паре и дал возможность посмотреть на них со стороны.