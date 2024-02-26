Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие участники "голой" вечеринки получили важный совет от Тиграна Кеосаяна.

Материальная помощь Белгороду не является достаточным основанием для прощения звезд, отмененных после "голой" вечеринки. Об этом заявил известный российский режиссер Тигран Кеосаян. Он предложил попавшим под санкции артистам иной способ возвращения на сцену.

Напомним, отменный за участие в вульгарном шабаше Филипп Киркоров материально поддержал пострадавших сограждан. Сбор для Белгорода также объявила Ксения Собчак, а Лолита Милявская вышла в эфир со слезами на глазах и призвал поучаствовать в благотворительном проекте журналистки.

При этом Филипп Киркоров заслужил прощения только после того, как посетил новые регионы страны. Певец вернулся не только в Россию, но и на телевидение. Лолита Милявская, наоборот, никуда не ездила и до сих пор не может выступать.

Тигран Кеосаян согласен, что артисты должны ездить в новые регионы своими глазами видеть происходящее. По словам телеведущего, основание для прощения отмененных звезд может стать четкое обозначение своей позиции.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие участники "голой" вечеринки, да и все остальные звезды должны прямо заявить о своем отношении к России и событиям, происходящим в соседней стране, уверен режиссер. Тигран Кеосаян подчеркнул, что артисты попали под санкции из-за требований народа.