Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл?

Невероятно динамичная игра, о которой весь мир узнал благодаря Джоан К.Роулинг.

Спортивное состязание ежегодно собирало десятки зрителей. За игроками на метлах наблюдали и ученики, и преподаватели Хогвардса. Поттероманы позже признавались, что мечтали бы в реальности сыграть в квиддич. Представьте, что мечта стала реальностью! Проверьте, насколько вы готовы к состязанию, знаете ли "золотые" правила игры.

1. Какая форма у поля, на котором играют в квиддич?

а. Квадратная б. Треугольная в. Овальная г. Круглая





2. Какие ворота используют при игре в квиддич?

а. Прямоугольные, рандомно двигающиеся б. Дважды по три кольца на шестах в. Треуголные, на высоте г. В форме звезды, расположены на поле.





3. Сколько мячей используется при игре в квиддич?

а. Один б. Два в. Три г. Четыре





4. В какой цвет окрашен квоффл?

а. Черный б. Красный в. Золотой г. Зеленый





5. Из чего изготавливали снитч?

а. Перья б. Камень в. Металл г. Пластилин





6. Сколько очков присуждается команде за поимку снитча?

а. 50 б. 100 в. 150 г. 300





7. На какой позиции в команде играл Чарли Уизли?

а. Охотник б. Загонщик в. Ловец г. Запасной





8. Сколько известно было способов нарушить правила?

а. Не менее 700 б. Не менее 3333 в. Не менее 5000 г. Никто не считал





9. Какой Дар Смерти оказался связан с игрой в квиддич?

а. Мантия-невидимка б. Бузинная палочка в. Воскрешающий камень г. Никакой

Гарри Поттер. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Правильные ответы: 1. в (Овальная), 2. б (Дважды по три кольца на шесте), 3. г (Четыре), 4. б (Красный), 5. в (Металл), 6. в (150), 7 в (Ловец), 8 а (Не менее 700) 9. в (Воскрешающий камень).

Большинство ответов оказались правильными? Поздравляем! Не забудьте посмотреть в окно, вдруг там сова уже принесла вам письмо-приглашение в школу волшебников.