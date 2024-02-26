Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл?

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Понедельник 26 февраля

06:52Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл? 06:02Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение 05:25День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь 02:36Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе 01:23Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом 21:32"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек 19:14Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 18:34Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 17:38Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки? 16:15Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем 14:46Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 13:34Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 13:07Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки 12:35Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки 10:59Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!" 10:58"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось 09:276 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию 06:21Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости 03:30Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию 00:59Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай! 00:27Защита от нежелательной беременности: все, что вам нужно знать о контрацепции 21:43Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта 18:17На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ 17:20Александр Панайотов назвал главное отличие россиян от американцев 16:24Поколение Z против миллениалов: различия в работе, потреблении и ценностях 15:18Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором 14:31Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей 14:12Тест: Есть ли у вас кинозависимость? 13:10Этот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 12:16"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса" 11:14Она точно скажет спасибо! 5 нетипичных подарков для женщины на 8 марта 09:30Как пережить измену мужчины? / Как жить после предательства любимого? 06:25Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника 03:33Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный? 00:28Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми? 21:59Не стало знаменитого на весь мир актера и режиссера 21:15Стоматолог Тумашевич назвал три причины выпадения коронки 19:33Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня? 18:14Ушли рано в один день: внезапный финал легендарных сестер Авериных 16:34Урожденная Кудельман: травля за еврейские корни вынудила Долину совершить побег 15:45Сенсационный момент в знаке Девы 24.02 в 15:30 мск: готовимся к Снежному полнолунию уже сейчас 15:35Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100% 14:23Способен на большее: вот что делает внук Пугачевой за границей 12:17Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний 11:44Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие 11:21Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру 10:18Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"? 09:22Отношения на расстоянии: возможны ли они? 05:11У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть 02:07Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл?

Тест на знание правил квиддича: настоящий ли ты волшебник или обычный магл?
55

Невероятно динамичная игра, о которой весь мир узнал благодаря Джоан К.Роулинг.

Спортивное состязание ежегодно собирало десятки зрителей. За игроками на метлах наблюдали и ученики, и преподаватели Хогвардса. Поттероманы позже признавались, что мечтали бы в реальности сыграть в квиддич. Представьте, что мечта стала реальностью! Проверьте, насколько вы готовы к состязанию, знаете ли "золотые" правила игры.

1. Какая форма у поля, на котором играют в квиддич?

а. Квадратная б. Треугольная в. Овальная г. Круглая


2. Какие ворота используют при игре в квиддич?

а. Прямоугольные, рандомно двигающиеся б. Дважды по три кольца на шестах в. Треуголные, на высоте г. В форме звезды, расположены на поле.


3. Сколько мячей используется при игре в квиддич?

а. Один б. Два в. Три г. Четыре


4. В какой цвет окрашен квоффл?

а. Черный б. Красный в. Золотой г. Зеленый


5. Из чего изготавливали снитч?

а. Перья б. Камень в. Металл г. Пластилин


6. Сколько очков присуждается команде за поимку снитча?

а. 50 б. 100 в. 150 г. 300


7. На какой позиции в команде играл Чарли Уизли?

а. Охотник б. Загонщик в. Ловец г. Запасной


8. Сколько известно было способов нарушить правила?

а. Не менее 700 б. Не менее 3333 в. Не менее 5000 г. Никто не считал


9. Какой Дар Смерти оказался связан с игрой в квиддич?

а. Мантия-невидимка б. Бузинная палочка в. Воскрешающий камень г. Никакой

Гарри Поттер. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Гарри Поттер. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Правильные ответы: 1. в (Овальная), 2. б (Дважды по три кольца на шесте), 3. г (Четыре), 4. б (Красный), 5. в (Металл), 6. в (150), 7 в (Ловец), 8 а (Не менее 700) 9. в (Воскрешающий камень).

Большинство ответов оказались правильными? Поздравляем! Не забудьте посмотреть в окно, вдруг там сова уже принесла вам письмо-приглашение в школу волшебников.

26 февраля 2024, 06:52
Гарри Поттер. Кадр из фильма "Гарри Поттер и Узник Азкабана"
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный?

Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение

Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение
Панкейк – традиционное угощение народов Северной Америки. Россияне часто сравнивают угощение с маленькими блинчикам или объемными оладушками. Вкусные и пышные панкейки – лучшее решение для тех, кто не любит долго возиться утром с завтраком.

День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь

День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь
Наши предки верили, что в эту особую дату важно соблюдать все традиции. Рассказываем, о каких народных поверьях не стоит забывать. Святого Порфирия любят и помнят все христиане.

Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе

Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе
При первой встрече Владимир Ульянов не обратил внимания на активную женщину. Как же в итоге они оказались в браке? Раскрываем любопытные подробности жизни супругов. Прошло ровно 155 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской.

Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом

Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом
Известный продюсер никак не может преодолеть черную полосу. Проблемы не дают ему спокойно побыть на заслуженном отдыхе. Музыкант в последнее время все чаще мелькает в новостях светской хроники не из-за творческих побед, а по причине очередного скандала.

"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек

"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек
Девушкам нередко задают вопрос "Что бы ты делала, если бы на сутки стала мужчиной?". Их ответы попрой удивляют. Вопрос, который заставляет задуматься не только о различиях между полами, но и о возможностях, которые открываются в другой роли.

Выбор читателей

25/02ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 25/02ВскПоклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 24/02СбтЭтот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 25/02ВскКороля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 24/02Сбт"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса" 24/02СбтЗвезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором