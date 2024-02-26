Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение

"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек

Девушкам нередко задают вопрос "Что бы ты делала, если бы на сутки стала мужчиной?". Их ответы попрой удивляют. Вопрос, который заставляет задуматься не только о различиях между полами, но и о возможностях, которые открываются в другой роли.