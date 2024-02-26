Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение

Вкусные и пышные панкейки – лучшее решение для тех, кто не любит долго возиться утром с завтраком. Отлично подойдет угощение и для тех, к кому неожиданно нагрянули гости. на приготовление потребуется совсем немного времени, а ингредиенты, входящие в состав, чаще всего есть на каждой кухне.
Энергетическая ценность порции
- Калорийность: 554 ккал.
- Белки: 13 гр.
- Жиры: 27 гр.
- Углеводы: 66 гр.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 30 гр.
- Соль – половина чайной ложки.
- Молоко – 250 мл.
- Мука – 120 гр.
- Сода – половина чайной ложки.
- Масло растительное – 2 столовые ложки.
Пошаговое руководство:
- Яйцо, сахар, соль смешать в глубокой миске и взбить до образования пены.
- Влить половину молока и еще раз взбить.
- Постепенно высыпать муку, продолжая смешивать. В тесте не должно быть комочков.
- Влить вторую половину молока и растительное масло.
- Погасить соду, добавить в тесто и еще раз перемешать.
- Дать тесту постоять 10-15 минут.
- Разогреть сковороду и смазать небольшим количеством масла.
- Ложкой сформировать небольшие блинчики и жарить их на среднем огне. Переворачивать. Довести до готовности.
Подавать панкейки можно с сиропом, вареньем, сметаной или другими добавками по вкусу.
Приятного аппетита!