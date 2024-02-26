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Понедельник 26 февраля

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Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение

Рецепт классических панкейков / Готовим простой завтрак / Как приготовить полезное угощение
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Панкейк – традиционное угощение народов Северной Америки. Россияне часто сравнивают угощение с маленькими блинчикам или объемными оладушками.

Вкусные и пышные панкейки – лучшее решение для тех, кто не любит долго возиться утром с завтраком. Отлично подойдет угощение и для тех, к кому неожиданно нагрянули гости. на приготовление потребуется совсем немного времени, а ингредиенты, входящие в состав, чаще всего есть на каждой кухне.

Энергетическая ценность порции

  • Калорийность: 554 ккал.
  • Белки: 13 гр.
  • Жиры: 27 гр.
  • Углеводы: 66 гр.


Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 30 гр.
  • Соль – половина чайной ложки.
  • Молоко – 250 мл.
  • Мука – 120 гр.
  • Сода – половина чайной ложки.
  • Масло растительное – 2 столовые ложки.


Пошаговое руководство:

  • Яйцо, сахар, соль смешать в глубокой миске и взбить до образования пены.
  • Влить половину молока и еще раз взбить.
  • Постепенно высыпать муку, продолжая смешивать. В тесте не должно быть комочков.
  • Влить вторую половину молока и растительное масло.
  • Погасить соду, добавить в тесто и еще раз перемешать.
  • Дать тесту постоять 10-15 минут.
  • Разогреть сковороду и смазать небольшим количеством масла.
  • Ложкой сформировать небольшие блинчики и жарить их на среднем огне. Переворачивать. Довести до готовности.


Подавать панкейки можно с сиропом, вареньем, сметаной или другими добавками по вкусу.

Приятного аппетита!

26 февраля 2024, 06:02
Панкейки. Фото: ru.freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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