День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь

Наши предки верили, что в эту особую дату важно соблюдать все традиции. Рассказываем, о каких народных поверьях не стоит забывать.

Святого Порфирия любят и помнят все христиане. Он родился в далеком 346 году и на своем примере доказал, что для настоящего верующего человека не существует границ. Именно поэтому принято почитать его 26 февраля (по старому стилю) и 10 марта (по новому стилю в високосный год).

История жизни

На свет Порфирий появился на берегу Эгейского моря. Он много учился, читал, познавал мир. С 25 лет начал путешествовать. Долгое время жил в Иорданской пустыне. Тяжелейшая болезнь не сломила дух мужчины. Во сне его посетил Иисус Христос и помог справиться с недугом. После получения сана священника он начал служение. Через 25 лет честной и кропотливой работы смог превратить Газы в христианский город. Благодаря молитвам Порфирия исцелялись люди и происходили настоящие чудеса.

Что нельзя делать в день памяти Порфирия 26 февраля

Не стоит грустить и придаваться унынию. Рекомендуется устроить веселые посиделки для близких и друзей. Если же не следовать рекомендации и остаться в одиночестве, то можно "отпугнуть" финансовую удачу на целый год.

Лучше отложить начало новых масштабных дел. День не лучший и для принятия серьезных решений, которые влияют на судьбу.

Рекомендуется отказаться сегодня от крупных покупок, так как высок риск обмана или получения бракованного товара.

Не подойдет день и для новых знакомств. наши предки верили, что нечистая сила сегодня может обернуться человеком и попытаться навредить.

Рукодельницам и хозяюшкам в этот день лучше не шить, не вязать и не заниматься другими видами рукоделия.





Народные приметы