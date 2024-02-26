День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь

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Понедельник 26 февраля

05:25День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь 02:36Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе 01:23Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом 21:32"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек 19:14Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 18:34Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 17:38Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки? 16:15Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем 14:46Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 13:34Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 13:07Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки 12:35Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки 10:59Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!" 10:58"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось 09:276 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию 06:21Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости 03:30Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию 00:59Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай! 00:27Защита от нежелательной беременности: все, что вам нужно знать о контрацепции 21:43Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта 18:17На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ 17:20Александр Панайотов назвал главное отличие россиян от американцев 16:24Поколение Z против миллениалов: различия в работе, потреблении и ценностях 15:18Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором 14:31Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей 14:12Тест: Есть ли у вас кинозависимость? 13:10Этот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 12:16"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса" 11:14Она точно скажет спасибо! 5 нетипичных подарков для женщины на 8 марта 09:30Как пережить измену мужчины? / Как жить после предательства любимого? 06:25Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника 03:33Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный? 00:28Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми? 21:59Не стало знаменитого на весь мир актера и режиссера 21:15Стоматолог Тумашевич назвал три причины выпадения коронки 19:33Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня? 18:14Ушли рано в один день: внезапный финал легендарных сестер Авериных 16:34Урожденная Кудельман: травля за еврейские корни вынудила Долину совершить побег 15:45Сенсационный момент в знаке Девы 24.02 в 15:30 мск: готовимся к Снежному полнолунию уже сейчас 15:35Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100% 14:23Способен на большее: вот что делает внук Пугачевой за границей 12:17Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний 11:44Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие 11:21Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру 10:18Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"? 09:22Отношения на расстоянии: возможны ли они? 05:11У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть 02:07Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени 22:46"Горько": как прошли свадьба и первая брачная ночь суперзвезды проекта "Фактор А" 22:09Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?
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День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь

День памяти Порфирия Газского 26 февраля: сделаешь это и беда постучится в дверь
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Наши предки верили, что в эту особую дату важно соблюдать все традиции. Рассказываем, о каких народных поверьях не стоит забывать.

Святого Порфирия любят и помнят все христиане. Он родился в далеком 346 году и на своем примере доказал, что для настоящего верующего человека не существует границ. Именно поэтому принято почитать его 26 февраля (по старому стилю) и 10 марта (по новому стилю в високосный год).

История жизни

На свет Порфирий появился на берегу Эгейского моря. Он много учился, читал, познавал мир. С 25 лет начал путешествовать. Долгое время жил в Иорданской пустыне. Тяжелейшая болезнь не сломила дух мужчины. Во сне его посетил Иисус Христос и помог справиться с недугом. После получения сана священника он начал служение. Через 25 лет честной и кропотливой работы смог превратить Газы в христианский город. Благодаря молитвам Порфирия исцелялись люди и происходили настоящие чудеса.

Что нельзя делать в день памяти Порфирия 26 февраля

  • Не стоит грустить и придаваться унынию. Рекомендуется устроить веселые посиделки для близких и друзей. Если же не следовать рекомендации и остаться в одиночестве, то можно "отпугнуть" финансовую удачу на целый год.
  • Лучше отложить начало новых масштабных дел. День не лучший и для принятия серьезных решений, которые влияют на судьбу.
  • Рекомендуется отказаться сегодня от крупных покупок, так как высок риск обмана или получения бракованного товара.
  • Не подойдет день и для новых знакомств. наши предки верили, что нечистая сила сегодня может обернуться человеком и попытаться навредить.
  • Рукодельницам и хозяюшкам в этот день лучше не шить, не вязать и не заниматься другими видами рукоделия.


Народные приметы

  • Если с утра за окном туман, то надо готовиться к непогоде.
  • Сколько выпадет сегодня снега, столько и дождя будет на улице летом.
  • Если заметили сегодня перелетных птиц, значит урожай будет богатым.
  • Если голуби много воркуют, значит весна будет теплой и короткой.
  • Если же ночью небо было без облаков, значит лето будет с большим количеством гроз.
26 февраля 2024, 05:25
Монастырь. Фото: © Elena Mayorova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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