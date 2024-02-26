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Понедельник 26 февраля

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Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе

Позорное прозвище, любовь к грибам и яйцам: что про Надежду Крупскую не рассказывают в школе
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При первой встрече Владимир Ульянов не обратил внимания на активную женщину. Как же в итоге они оказались в браке? Раскрываем любопытные подробности жизни супругов.

Прошло ровно 155 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской. Вряд ли небогатые дворяне знали, что появившаяся в их семье девочка станет известна на весь мир. Каждый современный школьник помнит официальные факты из биографии спутницы Владимира Ильича Ленина (Ульянова). При этом многие забывают, что кроме политической деятельности Надя Крупская была еще и невероятно увлекающейся личностью.

Любовь к природе

Из воспоминаний спутницы "отца революции" известно, что женщина обожала проводить время на свежем воздухе. С огромным удовольствием она вместе с супругом посещала охоту, рыбалку, но больше всего любила собирать грибы. Даже находясь за границей, Надежда Крупская изыскивала время, чтобы прогуляться по свежему воздуху и насладиться красотой природы.

Бытовые задачи

Вряд ли верную подругу Ленина можно было назвать хорошей хозяйкой. Она не умела ни готовить, ни вести домашнее хозяйство. Долгое время с этими задачами справлялась мать Надежды Константиновны. После того, как Елизавета Васильевна ушла в лучший мир, супруги начали питаться в общественных столовых. Если Надя и пыталась что-то приготовить, то это были яйца. Их женщина любила больше всего.

Внешность и уход за собой

Специфическое лицо Надежды Крупской не все считали привлекательным. Девушке даже пришлось смириться с прозвищем "Рыба". Так ее называли за пронзительный взгляд, пухлые губы и внешнюю холодность. Косметикой она не пользовалась, предпочитая красоте внешней привлекательность внутреннюю. Не исключено, что женщина переживала из-за особенностей внешности. но никогда об этом не говорила. Под конец жизни на лице отпечатался тяжелый недуг – базедова болезнь.

Стоит отметить, что никакие особенности не помешали Надежде Крупской стать одной из самых влиятельных женщин начала прошлого века. Она стояла у истоков общественных движений детей и подростков. Ее труды в области народного образования цитируют и сейчас. Не стало Надежды Крупской сразу же после празднования 70-летнего юбилея.

26 февраля 2024, 02:36
Надежда Крупская и Владимир Ленин. Фото: © \Russian Look/ www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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