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Понедельник 26 февраля

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Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом

Переживет ли? 76-летний Бари Алибасов госпитализирован с инсультом
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Известный продюсер никак не может преодолеть черную полосу. Проблемы не дают ему спокойно побыть на заслуженном отдыхе.

Музыкант в последнее время все чаще мелькает в новостях светской хроники не из-за творческих побед, а по причине очередного скандала. Постоянное напряжение сказалось на здоровье. Накануне Бари Алибасов был госпитализирован в столичную клинику. по предварительной информации, у продюсера диагностирован инсульт.

Рядом с немолодым мужчиной близкие и члены семьи. Друг продюсера юрист Александр Бенхин не стал скрывать подробности произошедшего.

"Состояние тяжелое: все-таки он находится в солидном возрасте. Я только что разговаривал с его сыном: он тоже переживает. Нам нужно всем молиться, чтобы Бари встал на ноги", – резюмировал адвокат.

Напомним, что инсульт часто является последствием сильнейших эмоциональных потрясений. Их у Бари Алибасова было огромное число. Особенно часто продюсер попадал в скандалы в последние пять лет.

Отравление очистителем для труб

Неожиданной и тревожной для поклонников стала новость об отравлении Бари Алибасова. Он перепутал бутылки и выпил жидкость для прочистки труб. Позже последовала длительная реабилитация, суд с производителем бытового химиката и многочисленные ток-шоу на центральных каналах страны.

Брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов признавался, что долгое время любил артистку. Решился на предложение руки и сердца только в почтенном возрасте. Жениху на тот момент был 71 год, невесте 80. К официальной регистрации крайне негативно отнеслись родственники Федосеевой-Шукшиной. Вероятно, они побоялись потерять недвижимость. После того, как немолодая женщина отписала квартиру мужу, разразился скандал. Дети и внуки артистки ходили по ток-шоу и обвиняли Бари Алибасова в корысти. Отношения не выдержали подобной проверки, последовал развод.

Финансовый крах

Александр Бенхин уверен, что до инсульта Бари Алибасова довела текущая ситуация. Продюсер остался без всего. У него не было денег, чтобы оплачивать услуги сиделки. Не исключается, что и на очередной брак с женщиной, которая за ним ухаживала, немолодой мужчина решился из-за финансовых трудностей. Регистрация отношений помогла сэкономить на оплате услуг.

Сейчас у Бари Алибасова сложный период. Если состояние стабилизируется, то впереди продюсера ожидает длительная реабилитация.

26 февраля 2024, 01:23
Бари Алибасов. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Московский комсомолец• Требует проверки

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Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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