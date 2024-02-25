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Воскресенье 25 февраля

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Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате

Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате
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Как хорошо вы помните школьный курс литературы? Проверьте свои знания классики, пройдя тест.

В школе все читали классические произведения. Но как хорошо вы помните их? Предлагаем угадать книгу по цитате.

Фото: freepik/@freepik

1. “А судьи кто?”

а. “Горе от ума” б. “Мцыри” в. “Обломов” г. “Евгений Онегин”

2. “Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится”

а. “Ревизор” б. “Обломов” в. “Капитанская дочка” г. “Война и мир”

3. “Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”

а. “Война и мир” б. “Горе от ума” в. “Капитанская дочка” г. “Отцы и дети”

4. “Надо жить, надо любить, надо верить”

а. “Отцы и дети” б. “Преступление и наказание” в. “Война и мир” г. “Капитанская дочка”

5. “Они сошлись: Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень”.

а. “Евгений Онегин” б. “Мцыри” в. “Герой нашего времени” г. “Горе от ума”

6. “Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье”

а. “Война и мир” б. “Капитанская дочка” в. “Обломов” г. “Идиот”

Фото: freepik/@freepik

Правильные ответы: 1.а ( “Горе от ума”); 2.б (“Обломов”); 3.в (“Капитанская дочка”); 4.в (“Война и мир”); 5.а (“Евгений Онегин”); 6.г (“Идиот”).


25 февраля 2024, 18:34
Фото: freepik/@jcomp
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Фоторепортаж

Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?

Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@vecstock
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@kjpargeter

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