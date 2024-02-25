Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем

Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"

"Песня года", программа "Время", "Голубой огонек" и, конечно, "Спокойной ночи, малыши!" – по всем этим программам Центрального телевидения зрители до сих пор помнят и любят Татьяну Судец. Кажется, время не властно на ней – и в 76 лет ведущая остается красавицей со звучным голосом. Легендарная "тетя Таня" стала ведущей церемонии открытия Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который эти дни проходит при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур".