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Воскресенье 25 февраля

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Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем
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Проверьте, как хорошо вы знаете любимые фильмы.

Советское кино – это культурный код нашего народа. Мы пересматриваем любимые картины и цитируем персонажей в реальной жизни. А как хорошо вы разбираетесь в автомобилях из советского кино? Пройдите тест и проверьте себя.


1. Этот автомобиль спас жизнь главному герою фильма. Откуда этот кадр?

а. “Бриллиантовая рука” б. “Кавказская пленница” в. “Операция “Ы” г. “Королева бензоколонки”

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

2. Волга была признаком роскоши и богатства для героя этого фильма. Откуда этот кадр?

а. “Служебный роман” б. “Москва слезам не верит” в. “Иван Васильевич меняет профессию” г. “Бриллиантовая рука”

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

3. На этом автомобиле два темпераментных друга ездили по Москве. Что за фильм?

а. “Три плюс два” б. “Кин-дза-дза” в. “Мимино” г. “Полосатый рейс”

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

4. Из какой картины этот яркий желтый автомобиль, узнаете?

а. “Кавказская пленница” б. “Полосатый рейс” в. “Спортлото-82” г. “Три плюс два”

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

5. А помните, в какой картине был летающий автомобиль? и это не “Гарри Поттер”.

а. “Королева бензоколонки” б. “Кавказская пленница” в. “Бриллиантовая рука” г. “Москва слезам не верит”

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

6. Автомобиль в этом фильме стал настоящим персонажем. Узнаете кадр?

а. “Место встречи изменить нельзя” б. “Москва слезам не верит” в. “Берегись автомобиля” г. “Зигзаг удачи”

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

Правильные ответы: 1.б (“Кавказская пленница”); 2.а (“Служебный роман”); 3.в (“Мимино”); 4.в (“Спортлото-82”); 5.в (“Бриллиантовая рука”); 6.в (“Берегись автомобиля”).

Если какие-то из автомобилей не помогли вам угадать фильм, пора пересмотреть любимые советские картины.

25 февраля 2024, 14:46
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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