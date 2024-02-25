Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини

Кейт Миддлтон перестала выходить в свет после перенесенной операции на брюшной полости. Поклонники начали переживать за ее самочувствие.



В королевской семье в последнее время все больше тревожных новостей. Так, у короля Карла III недавно диагностировали рак простаты, а в январе 2024 года Кейт Миддлтон провели серьезную операцию на брюшной полости. Затем она была вывезена в Норфолк, чтобы восстанавливать здоровье в тишине и спокойствии. По официальной информации, герцогиня сейчас чувствует себя хорошо. Герцогиню в последний раз видели на публике в конце декабря.

Жители Великобритании очень обеспокоены тем, что принцесса Уэльская не выходит на связь с поклонниками уже в течение двух месяцев. Они просят показать общественности Кейт и честно рассказать о ее самочувствии.

"Кажется очень странным, что Кейт Миддлтон не поблагодарила за все открытки и добрые пожелания, которые она, несомненно, получила. Просто полная тишина. Они наверняка что-то скрывают?" – рассуждают фанаты герцогини в соцсетях.

При этом король, несмотря на свой тяжелый диагноз, регулярно появляется на публике. Жители Великобритании считают странным, что Кейт Миддлтон пропала и не сообщает о своем самочувствии. К тому же недавно появились слухи о том, что из-за осложнений после операции герцогиня впала в кому. Эта информация не подтвердилась, но пока нет никаких подробностей о состоянии Кейт.