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Воскресенье 25 февраля

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"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось

"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось
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Телеведущая Лера Кудрявцева недавно сломала ногу и порвала связку. Она перенесла операцию, но призналась в плохом самочувствии.

2024 год Лера Кудрявцева начала с целым рядом происшествий. В январе она сообщила, что ушла от мужа, а недавно во время репетиции неудачно упала и получила травму. Телеведущей диагностировали перелом и разрыв связки.

Кудрявцеву госпитализировали и сделали операцию, чтобы восстановить функционирование ноги. Поклонники очень переживали за состояние телеведущей. 24 февраля она вышла на связь в своем телеграм-канале и призналась, что стала чувствовать себя хуже. Она сослалась на полнолуние и магию цифр, пытаясь понять причину своего состояния.

"На самом деле 3 день после операции и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих и поэтому кроет конкретно. Всегда думала «я сильная», но сегодня поняла – нет", – написала Кудрявцева (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Лера Кудрявцева подробно описала то, какие манипуляции провели врачи и даже опубликовала фотографии своей прооперированной ноги. Как оказалось, ей сделали трансплантацию. Ей вырезали сухожилие из голени и закрепили шурупами на колене. Подписчики поддержали ведущую шоу “Секрет на миллион” и пожелали ей скорейшего выздоровления.

25 февраля 2024, 10:58
Лера Кудрвцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Лера Кудрявцева"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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