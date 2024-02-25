Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Воскресенье 25 февраля

13:34Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 13:07Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки 12:35Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки 10:59Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!" 10:58"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось 09:276 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию 06:21Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости 03:30Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию 00:59Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай! 00:27Защита от нежелательной беременности: все, что вам нужно знать о контрацепции 21:43Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта 18:17На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ 17:20Александр Панайотов назвал главное отличие россиян от американцев 16:24Поколение Z против миллениалов: различия в работе, потреблении и ценностях 15:18Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором 14:31Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей 14:12Тест: Есть ли у вас кинозависимость? 13:10Этот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 12:16"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса" 11:14Она точно скажет спасибо! 5 нетипичных подарков для женщины на 8 марта 09:30Как пережить измену мужчины? / Как жить после предательства любимого? 06:25Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника 03:33Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный? 00:28Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми? 21:59Не стало знаменитого на весь мир актера и режиссера 21:15Стоматолог Тумашевич назвал три причины выпадения коронки 19:33Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня? 18:14Ушли рано в один день: внезапный финал легендарных сестер Авериных 16:34Урожденная Кудельман: травля за еврейские корни вынудила Долину совершить побег 15:45Сенсационный момент в знаке Девы 24.02 в 15:30 мск: готовимся к Снежному полнолунию уже сейчас 15:35Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100% 14:23Способен на большее: вот что делает внук Пугачевой за границей 12:17Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний 11:44Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие 11:21Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру 10:18Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"? 09:22Отношения на расстоянии: возможны ли они? 05:11У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть 02:07Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени 22:46"Горько": как прошли свадьба и первая брачная ночь суперзвезды проекта "Фактор А" 22:09Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? 21:21Ох уж эти коты! Подборка смешных видео с котиками / Забавные видео с кошками 21:01В России подешевели очки дополненной реальности от Apple в два раза! / Сколько стоит Apple Vision Pro 20:22Как перестать беспокоиться и начать жить? 7 советов от Дейла Карнеги / Кратко о книге 19:55Тест: сможете продолжить советский хит: "Сегодня пусть не повезло..."? / 90% людей даже не вспомнят! / Напоете хотя бы парочку? 19:24Что посмотреть на выходных? Подборка оскароносных фильмов из нулевых 19:21А правильно ли вы моетесь? Проверьте себя на чистоплотность 18:46Искусственный интеллект: что такое нейросеть / Правда ли, что "интеллектуальные машины" вытеснят ряд профессий? / ChatGPT, YandexGPT 18:43Кошки: от древних времен до наших дней / Почему они захватили наше внимание 18:15А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки

Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки
134

Выпускник "Фабрики звезд-4" Антон Зацепин стал участником Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который в эти дни с размахом проходит в при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур". Примечательно, что на банкетах певец принципиально отказывался от алкоголя. О причинах он откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".

"Я отчетливо помню дату, когда бросил пить, – рассказал Антон. – Это случилось 11 декабря 2019 года. Именно тогда с алкоголем было завязано окончательно. Просто у меня начались реальные проблемы. И я понял, что все эти угарные вечеринки надо прекращать. Ведь наутро после них мне друзья рассказывали такие вещи, в которые даже сложно было поверить".

41-летний Зацепин честно признается, что по пьяному делу и хулиганил, и дрался, и концерты были на грани срыва. "Это все бесы во мне играли, – считает он. – Я по пьяни реализовывал свой "комплекс Наполеона", когда хотел кого-то победить. Сейчас, пребывая пять лет в трезвости, понимаю, что под воздействием алкоголя люди часто творят полнейшую дичь".

"У меня после отказа от алкоголя ломки не было, хотя пьяных людей ненавидел, – откровенно говорит Антон. – Невозможно было находиться в компаниях, ходить на светские рауты. Потому что все напивались, и между мною и этими людьми образовывалась пропасть".

Певец признается, что смог сам победить зависимость – он не кодировался, не "подшивался". Просто уверен, что при наличии силы воли любой человек может справиться с тяжелыми зависимостями. Хотя в его роду это не всем удавалось – многие прикладывались к бутылочке. "В 11 лет я впервые стащил и попробовал шампанское, потом в дело пошло пивко, – вспоминает он. – И так пошло-поехало".

Сейчас Зацепин пытается отказаться и от курения. "Я начал курить еще в школе, – признался он. – Мне не было еще семи лет, когда на улице познакомился с каким-то хулиганом, и он в первый раз дал мне затянуться. Во взрослом возрасте я бросал курить и держался пять лет. Потом, очень глупо, опять начал. И вот сейчас думаю, как бросить снова".

25 февраля 2024, 12:35
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

По теме

41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости

Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини

Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини
Кейт Миддлтон перестала выходить в свет после перенесенной операции на брюшной полости. Поклонники начали переживать за ее самочувствие. В королевской семье в последнее время все больше тревожных новостей.

Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"

Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"
"Песня года", программа "Время", "Голубой огонек" и, конечно, "Спокойной ночи, малыши!" – по всем этим программам Центрального телевидения зрители до сих пор помнят и любят Татьяну Судец. Кажется, время не властно на ней – и в 76 лет ведущая остается красавицей со звучным голосом. Легендарная "тетя Таня" стала ведущей церемонии открытия Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который эти дни проходит при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур".

"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось

"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось
Телеведущая Лера Кудрявцева недавно сломала ногу и порвала связку. Она перенесла операцию, но призналась в плохом самочувствии. 2024 год Лера Кудрявцева начала с целым рядом происшествий.

6 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию

6 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию
Слова и действия мужчин способны забирать у женщин энергию. 1.

Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости

Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости
Стремитесь жить полной жизнью, сохраняйте близкие отношения, следуйте своим мечтам и заботьтесь о своем здоровье и благополучии. Достигнув определенного возраста, многие люди начинают анализировать прожитую жизнь, оценивая свои достижения и промахи.

Выбор читателей

23/02ПтнУрожденная Кудельман: травля за еврейские корни вынудила Долину совершить побег 23/02ПтнНе стало знаменитого на весь мир актера и режиссера 23/02ПтнТест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100% 23/02ПтнУшли рано в один день: внезапный финал легендарных сестер Авериных 24/02СбтЭтот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 23/02ПтнСобянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации