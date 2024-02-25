Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай!

В Советском Союзе публика любила слушать душевные песни о счастливых встречах, дружбе, природе. Вот уже более 30 лет прошло с тех пор, как СССР стал Россией, а на смену старшему поколению пришло молодое. Сегодня публика тоже любит слушать душевные песни, но о горьких расставаниях, соперничестве, технологиях.
Раньше Надежда Кадышева записала десятки замечательных композиций, однако сейчас мы вспомним только две лучшие песни. Подпевай и не зевай!
"Белым снегом"
Эта песня будто обладает успокаивающим действием, она медленная. В центре сюжета — зима, ночь метельная, свидания с любимым. Музыка вызывает ностальгию по молодости.
"Зачем это лето".
Эта песня подобна волнующей музыкальной паузе, она быстрая. Главная в ней сама Надежда Кадышева, а точнее, ее лирическая героиня. Лето миновало, короткий рассвет, расставание с любимым. Слова вызывают ностальгию по зрелости, которая уступает место старости.
В оба этих музыкальных шедевра Надежда Кадышева вложила свой талант, подкрепленный искренностью и неповторимым голосом. И первый, и второй посвящены женской любви, но разным временам года.
Факты о песне "Белым снегом": автор текста Григорий Варшавский, композитор Евгений Родыгин. Факты о песне "Зачем это лето": автор текста Владимир Степанов, композитор Александр Костюк.