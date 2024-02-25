Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай!

Надежда Кадышева – талантливая российская певица, чьи песни завоевали сердца миллионов слушателей в СССР.



В Советском Союзе публика любила слушать душевные песни о счастливых встречах, дружбе, природе. Вот уже более 30 лет прошло с тех пор, как СССР стал Россией, а на смену старшему поколению пришло молодое. Сегодня публика тоже любит слушать душевные песни, но о горьких расставаниях, соперничестве, технологиях.

Раньше Надежда Кадышева записала десятки замечательных композиций, однако сейчас мы вспомним только две лучшие песни. Подпевай и не зевай!

"Белым снегом"

Эта песня будто обладает успокаивающим действием, она медленная. В центре сюжета — зима, ночь метельная, свидания с любимым. Музыка вызывает ностальгию по молодости.

"Зачем это лето".

Эта песня подобна волнующей музыкальной паузе, она быстрая. Главная в ней сама Надежда Кадышева, а точнее, ее лирическая героиня. Лето миновало, короткий рассвет, расставание с любимым. Слова вызывают ностальгию по зрелости, которая уступает место старости.

В оба этих музыкальных шедевра Надежда Кадышева вложила свой талант, подкрепленный искренностью и неповторимым голосом. И первый, и второй посвящены женской любви, но разным временам года.

Факты о песне "Белым снегом": автор текста Григорий Варшавский, композитор Евгений Родыгин. Факты о песне "Зачем это лето": автор текста Владимир Степанов, композитор Александр Костюк.

