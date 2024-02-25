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6 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию

6 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Слова и действия мужчин способны забирать у женщин энергию.

1. Критика и обесценивание

Это одни из наиболее вредоносных поступков. Мужчины имеют возможность как возвысить свою женщину, так и "обнулить" ее, забрать ее природную женскую энергию. Слово мужчины играет огромную роль для его избранницы: оно или поддерживает, или разрушает.

Настоящим защитником является не тот, кто выражает готовность "сражаться" за женщину, а тот, кто может и хочет бороться с ее самообесцениванием. В современном мире это очень важное свойство для каждого мужчины. Соцсети заполнены снимками и историями «идеальных и успешных» дам, и многие женщины невольно сравнивают себя с ними, что плохо влияет на их самооценку. А задача мужчины – не давать партнерше считать себя хуже других. Если же он встает на путь критики и обесценивания – женщина теряет силы и энергию.

2. Ложь, предательство, измена

В женщине на генетическом уровне заложена любовь. Она рождена для того, чтобы любить близких, заботиться о них, дарить им тепло и ласку. Однако любовь – это очень тонкая материя. С ней необходимо обращаться крайне внимательно, ответственно и бережно. Если мужчина лжет своей женщине, предает ее или изменяет – он фактически уничтожает эту любовь, убивает в женщине ее природу, иногда даже сам того не осознавая.

3. Невнимательность к словам женщины

У женщин отлично развита интуиция, они способны на уровне чувств отличать «правильное» от «неправильного». Когда мужчина опирается исключительно на логику, отказывается слушать и слышать свою женщину – он отвергает ее природу, а также лишает себя возможности посмотреть на ситуацию под другим углом. Это негативно отражается на нем самом, на его партнерше и на семье в целом. Такое поведение можно назвать обесцениванием, которое замаскировано под логику.

4. Непризнание правоты женщины

Это частный случай предыдущего пункта. Некоторым мужчинам кажется, что они всегда правы. Они не обращают внимания на доводы и аргументы женщины, отказываются принимать ее позицию, не прислушиваются к ее мнению. Хотя во многих случаях женщины оказываются правы. Если мужчина не допускает даже возможность того, что точка зрения партнерши может быть правильной – он лишает ее сил и энергии.

5. Любовь только к детям

Есть мужчины, которые видят в партнерше только мать их общих детей, и совершенно забывают о том, что она еще и женщина. Всю свою любовь они отдают исключительно детям. Но каждая женщина достойна быть объектом любви для своего партнера, чувствовать его интерес и интимное влечение. Если он отводит для вас только роль матери, он отрицает вашу природу и сущность. Такое поведение чревато его изменами и разрушением отношений.

6. Отсутствие внимания к женщине

Каждая женщина нуждается в мужском внимании, в его присутствии рядом с ней. Если он постоянно занят чем-то другим (например, без конца сидит в телефоне или проводит все свободное время с друзьями) – женщина недополучает необходимую ей энергию.

Из-за этого нарушается энергетический обмен в отношениях, поскольку женщине приходится постоянно "сражаться" за внимание партнера. Со временем она устает от этой "борьбы", у нее возникают сомнения в своей значимости для мужчины. Она начинает обесценивать себя, хотя проблема кроется именно в поведении партнера. Такая ситуация разрушительна для женщины. Это негативно отражается на ее психике, эмоциональном состоянии и общем самочувствии.

25 февраля 2024, 09:27
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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