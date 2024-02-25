Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Воскресенье 25 февраля

21:32"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек 19:14Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену 18:34Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате 17:38Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки? 16:15Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем 14:46Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 13:34Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 13:07Синдром разбитого сердца: как это объясняется с точки зрения науки 12:35Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки 10:59Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!" 10:58"Кроет конкретно": Состояние перенесшей операцию Кудрявцевой ухудшилось 09:276 мужских поступков, которые отнимают у женщины энергию 06:21Успей сделать все! 10 вещей, о которых обычно жалеют люди, доживая до старости 03:30Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию 00:59Две популярные песни Надежды Кадышевой: Подпевай и не зевай! 00:27Защита от нежелательной беременности: все, что вам нужно знать о контрацепции 21:43Нежнейшее шоколадное суфле / Шоколадное удовольствие / Несложный рецепт отличного десерта 18:17На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ 17:20Александр Панайотов назвал главное отличие россиян от американцев 16:24Поколение Z против миллениалов: различия в работе, потреблении и ценностях 15:18Звезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором 14:31Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей 14:12Тест: Есть ли у вас кинозависимость? 13:10Этот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 12:16"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса" 11:14Она точно скажет спасибо! 5 нетипичных подарков для женщины на 8 марта 09:30Как пережить измену мужчины? / Как жить после предательства любимого? 06:25Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника 03:33Тест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный? 00:28Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми? 21:59Не стало знаменитого на весь мир актера и режиссера 21:15Стоматолог Тумашевич назвал три причины выпадения коронки 19:33Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня? 18:14Ушли рано в один день: внезапный финал легендарных сестер Авериных 16:34Урожденная Кудельман: травля за еврейские корни вынудила Долину совершить побег 15:45Сенсационный момент в знаке Девы 24.02 в 15:30 мск: готовимся к Снежному полнолунию уже сейчас 15:35Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100% 14:23Способен на большее: вот что делает внук Пугачевой за границей 12:17Календарь дивидендов 2024: когда ждать выплат по акциям российских компаний 11:44Не хотела ничего: Ларису Лужину с трудом уговорили отметить 85-летие 11:21Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру 10:18Тест: Насколько хорошо вы помните сериал "Солдаты"? 09:22Отношения на расстоянии: возможны ли они? 05:11У рожающей певицы Нюши отнялись ноги: сложно малышку вытолкнуть 02:07Екатерина Андреева совершила прорыв в портале: машина времени 22:46"Горько": как прошли свадьба и первая брачная ночь суперзвезды проекта "Фактор А" 22:09Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? 21:21Ох уж эти коты! Подборка смешных видео с котиками / Забавные видео с кошками 21:01В России подешевели очки дополненной реальности от Apple в два раза! / Сколько стоит Apple Vision Pro 20:22Как перестать беспокоиться и начать жить? 7 советов от Дейла Карнеги / Кратко о книге
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек

"Если бы я стала мужчиной на сутки?": самые необычные и непошлые ответы девушек
110

Девушкам нередко задают вопрос "Что бы ты делала, если бы на сутки стала мужчиной?". Их ответы попрой удивляют.

Вопрос, который заставляет задуматься не только о различиях между полами, но и о возможностях, которые открываются в другой роли. Мы опросили девушек, и вот топ-10 ответов на вопрос: "Что бы ты делала, если бы на сутки стала мужчиной?"

1. "Провела бы день с друзьями как обычный парень".
– Многие девушки хотели бы испытать мужскую дружбу изнутри, понять, чем же таким особенным она отличается от женской.
2. "Попробовала бы заняться экстремальными видами спорта"
– Существует стереотип, что экстремальные виды спорта – это больше для мужчин. Девушки хотели бы проверить это утверждение на себе.
3. "Оценила бы, как это — не переживать о внешности".
– Некоторые девушки считают, что мужчинам проще в плане социальных ожиданий касательно внешности и хотели бы на день забыть о макияже и выборе одежды.
4. "Исследовала бы свои новые физические возможности"
– Поднять тяжести, которые раньше казались неподъемными, или просто оценить изменения в физической силе и выносливости.
5. "Попробовала бы понять мужскую психологию изнутри"
– Возможность посмотреть на мир глазами противоположного пола кажется уникальной возможностью понять лучше мужчин.
6. "Прошлась бы одна ночью, чтобы почувствовать разницу в безопасности".
– Девушки часто чувствуют себя менее защищенными ночью на улице. Это шанс увидеть, изменится ли чувство безопасности.
7. "Посетила бы места, где женщинам вход запрещен или не приветствуется"
– Возможно, это могли бы быть определенные клубы или общественные места, где преимущественно мужская аудитория.
8. "Попробовала бы устроиться на работу или получить повышение"
– Интересно было бы проверить, насколько проще или сложнее достичь успеха в карьере, будучи мужчиной.
9. "Занялась бы самоанализом и сравнила бы свои чувства и мысли с женским "я".
– Это уникальная возможность узнать себя с другой стороны и понять, насколько пол влияет на восприятие мира.
10. Просто насладилась бы этим опытом и новыми ощущениями.
– Для некоторых девушек это просто возможность испытать что-то новое и необычное, независимо от конкретных планов на день.

Эти ответы подчеркивают любопытство и стремление к пониманию различий между полами, а также желание испытать жизнь с другой точки зрения. В конечном счете, это напоминает нам о том, что у каждого пола есть свои уникальные проблемы и перспективы, которые стоят того, чтобы ими поделиться и которые важно понимать.

25 февраля 2024, 21:32
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Где он, тот самый? Почему не удается найти достойного избранника

Самые отъявленные ловеласы российского шоу-бизнеса

Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену

Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену
20 декабря 2023 года наш шоу-бизнес запомнит надолго. Тогда в арт-центре "Мутабор" в промзоне на востоке Москвы на территории Первого государственного подшипникового завода состоялась "голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Там собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Анна Асти... А уже через несколько дней многих начали запрещать, вырезать, не пускать. Особенно не повезло Филиппу Киркорову, который, как сам позже говорил, просто вошел "не в ту дверь".

Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате

Тест на знание русской литературы: Угадываем известную книгу по цитате
Как хорошо вы помните школьный курс литературы? Проверьте свои знания классики, пройдя тест. В школе все читали классические произведения.

Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?

Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?
Узнайте о необычных научных фактах и проверьте свои знания. Наука не перестает нас удивлять.

Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем

Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем
Вспомните любимые фильмы с участием животных. Животные всегда вызывают самые теплые и светлые чувства.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем
Проверьте, как хорошо вы знаете любимые фильмы. Советское кино – это культурный код нашего народа.

Выбор читателей

25/02ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 24/02СбтЭтот рецепт запеченных куриных голеней приведет вас в восторг! Очень вкусно! 25/02ВскПоклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини 24/02СбтТест: угадайте по кадру фильм – российский или зарубежный? 24/02Сбт"Желчь вышла наружу": что сломало юную звезду "Голоса" 24/02СбтЗвезда "Реальных пацанов" поставила прославившегося на всю страну пасынка перед выбором