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Воскресенье 25 февраля

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Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию

Как избежать выгорания? Действенные советы от эксперта / ЧТО приводит к выгоранию
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Эксперт перечислила признаки выгорания.

Сумасшедший ритм жизни часто приводит нас к выгоранию, к состоянию, когда человек испытывает физическое и эмоциональное истощение, вследствие длительного и интенсивного стресса. Перегруженность работой и различными задачами, высокий уровень тревоги, отсутствие полноценного отдыха – и это лишь малая часть причин. Как не довести себя до такого состояния – рассказывает предприниматель, ментор, автор книги "Выход из операционки ЕСТЬ" Татьяна Демина.

Фото: из личного архива Татьяны Деминой
Фото: из личного архива Татьяны Деминой

Что приводит к выгоранию

Первая и самая основная причина, приводящая к выгоранию, это то, что мы не понимаем и не чувствуем себя. Как это выражается? Например, человек не может управлять своим графиком на работе, постоянно берет на себя дела, которые не входят в его обязанности. Такие люди перегружают себя работой и не чувствуют, что им просто необходим отдых. Они часто жертвуют собой ради каких-то больших результатов.

Второй фактор, который приводит к выгоранию – это осуществление не своих целей. Когда человеку кажется, что это его цели, а на самом деле они навязаны обществом. Например, вы тратите полжизни на то, чтобы купить себе дорогой автомобиль, а потом, когда покупает его – не испытываете никакого удовлетворения. Это приводит к выгоранию, так как, у вас не завершается цикл «напряжение – удовлетворение – вознаграждение".

Третий фактор – сдерживание своих эмоций. Нередко, человек превращается в устойчивого титана и выбирает ничего не чувствовать и никак не реагировать на происходящее в его жизни. В этот момент он делает еще один шаг к выгоранию, так как сдерживающие факторы отнимают много сил и внутренней энергии. И когда энергии становится очень мало, человек просто достигает последней стадии выгорания – это может быть и депрессивное состояние, вплоть до инфарктов и инсультов.

Маячки, которые говорят, что у вас выгорание

1. Вы часто испытываете головные боли, проблемы со сном, чувствуете снижение иммунитета и постоянную усталость даже после достаточного отдыха.

2. Вы теряете интерес к работе, утрачиваете мотивацию и энтузиазм, становитесь равнодушным и безразличным к тому, что раньше вызывало у вас удовлетворение.

3. У вас могут возникать эмоциональные сдвиги, такие как раздражительность, тревожность, чувство безнадежности, гнев или печаль. Вы часто испытываете эмоциональные всплески или, наоборот, становитесь эмоционально отстраненным.

4. Вы сталкиваетесь с трудностями в выполнении задач и принятии решений. Ваша продуктивность снижается, что ведет к ухудшению качества работы.

5. Вы стараетесь избегать общества и социального контакта, даже с друзьями и близкими происходит постепенная потеря связи.

Если вы заметили у себя хоть один из вышеперечисленных признаков, то необходимо срочно спасать свое психологическое состояние.

Как защитить себя от выгорания?

Вот несколько способов, которые помогут вам справиться с выгоранием и вернуться к счастливой жизни.

1. Подружитесь с собой. Первое, с чего нужно начать – с изучения самого себя. На данном этапе очень важна помощь специалиста, который поможет вам ответить на вопросы: «Кто я?», «Что мне нравится?», «Чего я хочу?». Мы привыкли достигать не навязанные обществом цели, и не всегда это осознаем. А вот достижение личных целей часто кажется чем-то эгоистичным. На самом деле это самое созидающее, что можно сделать для себя.

2. Четко нормировать свой график. Многие отрицают тайм-менеджмент, обосновывая это тем, что невозможно регулировать и предугадывать срочные дела. Если у вас сложилась перегруженная неделя, то на следующей необходимо дать себе больше времени для восстановления. Человек, который перерабатывает, должен хорошо отдыхать. Поэтому старайтесь запланировать выходной после сдачи проекта.

3. Практики релаксации. Попробуйте различные методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения, массаж или слушание музыки. Эти практики могут помочь снизить уровень стресса и снять напряжение.

4. Антистрессовые мероприятия. Делайте все, что вам нравится – длительные прогулки, медитации, приготовление любимых блюд, просмотр фильмов, чтение книг. Берегите свое физическое и эмоциональное благополучие. Заботьтесь о своем здоровье, высыпайтесь, правильно питайтесь и уделяйте внимание своим интересам и хобби.

5. Физическая активность. Регулярные упражнения и физическая активность помогают снять напряжение и стресс. Выберите вид активности, который вам нравится, будь то прогулки, бег, йога или плавание.

6. Установка границ. Научитесь говорить «нет» и защищать свое время и энергию. Установите границы в отношении работы и личной жизни, чтобы не перегружаться и иметь время для восстановления.

Помните, что каждый человек индивидуален, и может потребоваться время, чтобы понять, что из вышеперечисленного работает лучше всего для вас в борьбе с выгоранием. Просто слушайте себя и заботьтесь о себе.

25 февраля 2024, 03:30
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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